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Çocuğa cinsel istismar şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

AKSARAY'da devriye görevi yapan polis tarafından, kamyonette S.İ.

Çocuğa cinsel istismar şüphelisi adliyede

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da devriye görevi yapan polis tarafından, kamyonette S.İ. (15) adlı erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalandığı belirtilen C.S. (45) adliyeye sevk edildi.

Kireçli mevkiinde dün devriye görevi yapan polis, boş arazideki kamyonetten şüphelendi. Kontrol için kamyonete yaklaşan polis, iddiaya göre, C.S.'nin İ.S. adlı çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu gördü. Bunun üzerine C.S., polis tarafından gözaltına alındı. S.İ.'nin yapılan sağlık kontrolünde de cinsel istismara uğradığı saptandı. 10 yıl önce eşinden boşanan hurdacılık yapan C.S. de alınan ifadesinin ardından, bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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