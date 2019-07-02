Çocuğa cinsel istismar şüphelisinin evinden cephanelik çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çocuğun cinsel istismarı ve teşhircilik iddiasıyla gözaltında bulunan şüpheli U.Ş.’nin evinde yapılan aramada, adeta cephanelik çıktı.

Edinilen bilgiye göre, çocuğun cinsel istismarı ve teşhircilik suçundan gözaltında bulunan U.Ş. isimli şüphelinin Çolaklı Mahallesi’nde bulunan ikametinde Cumhuriyet Savcılığı izniyle arama yapıldı. Aramada 1 adet tabanca, 3 adet kuru sıkı tabanca, 42 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 21 adet av tüfeği fişeği, 45 adet kuru sıkı mermisi, 140 adet çeşitli boy ve cinste bıçak, 1 adet samuray kılıcı, 4 adet pala, 4 adet komando bıçağı, 3 adet balta, 1 adet muştalı bıçak, 1 adet suikast bıçağı, 4 adet parmak muştası, 1 adet kelepçe, 45 adet pornografik CD, 1 adet diz üstü bilgisayar, 3 adet flaş bellek ele geçirildi.

Şüpheli U.Ş. hakkında, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, 2521 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından tahkikat başlatıldı.

