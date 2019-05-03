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"Çocuğa cinsel istismarı" öven kadının serbest bırakılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 18:15 | Son Güncelleme

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki cinsel istismarı övdüğü iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı hakkında savcılıkça tutuklama talep edildi - Mahkeme, savcılığın talebini reddetti

İZMİR (AA) - İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması sonrası sosyal medya hesabından, "Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir." paylaşımında bulunduğu tespit edilen ve İzmir'de gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kadın hakkında savcılığın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan ve Karşıyaka Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkemece serbest bırakılan M.I.T'nin tutuklanmasını talep etti.

Savcılığın talebi, bir üst mahkemece reddedildi.

İstanbul Küçükçekmece'de, 22 Nisan'da Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulması üzerine başlatılan soruşturmada, olayın faili olarak gözaltına alınan Pakistan uyruklu şüpheli M.V. tutuklanmıştı.

Olay sonrasında sosyal medya hesabından "4 yaşındaki çocuğun yeri annesinin yanıdır. Bakamıyorsan doğurmayacaksın. Ayrıca bize kötü gibi görünen durumlar belki de bizi daha kötüsünden korumak için öyledir. Yani ilahi adalet var. Yılanın başı küçükken ezilmelidir. O çocuğun ailesi AK Parti'nin yemlediklerinden ise ve bir gün ortalıkta gezinip bilinçsizce AK Parti'yi destekleyenlerden biri olacaksa bugün bunu yaşamış olması daha iyidir. Değmez bu insanların çocukları için bile olsa..." paylaşımını yapan kadının İzmir'de yaşadığı tespit edilmiş, şüpheli dün gözaltına alınmıştı.

"Halkı kin ve nefrete teşvik, suç ve suçluyu övme" suçlamasıyla Karşıyaka Adliyesi'ne gönderilen kadın, mahkemece salıverilmişti.

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