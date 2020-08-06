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Çocuğa cinsel taciz şüphelisini yakalayıp, polise teslim ettiler

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2020 15:13 | Son Güncelleme

Antalya'da bir iş yerinde H.G. (13) adlı erkek çocuğu taciz ettiği öne sürülen E.K. (55), esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. E.K., gözaltına alındı.

Çocuğa cinsel taciz şüphelisini yakalayıp, polise teslim ettiler

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 675 Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Şüphe üzerine güvenlik kamerasını izleyen iş yeri sahibi, E.K.'nin, H.G. adlı erkek çocuğunu taciz ettiğini gördü. Aynı anda iş yerine gelen E.K., çalışanlar tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen polis, E.K.'yi gözaltına aldı. Esnafın tepki göstermesi üzerine şüpheli, hızla ekip otosuna bindirilerek, emniyete götürüldü.

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Aynı sokakta iş yeri olan ve olayın şokunu yaşayan Ahmet Dağ, "'Çocukları taciz eden birisi var' deyince koşup, geldik. Esnaf olarak müdahale ettik. Kamera kayıtları var. Çocuğu taciz ediyor. Uygun olmayan şeyler yapmış. Polisi aradım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bu tip insanlar yeryüzünde yaşadığı müddetçe, insanlara rahat yok" dedi.

DHA

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