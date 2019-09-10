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Çocuğa darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:33 | Son Güncelleme

Antalya'da 6 yaşındaki çocuğu darbederek yaraladığı öne sürülen 15 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı

Antalya'da 6 yaşındaki çocuğu darbettiği iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu tutuklandı.

İddiaya göre, yetiştirme yurdunda kalan 15 yaşındaki kız çocuğu, 6 yaşındaki erkek çocuğunu henüz bilinmeyen bir nedenle dövmeye başladı.

Yaralanan çocuk, yurt görevlilerinin araya girmesiyle kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği çocuk, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

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