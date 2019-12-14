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Çocuğa darp ve hırsızlıkla suçlayana karşı koruma kararı aldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Çetin Başak'ın (45), farklı sağlık sorunları bulunan 3 çocuğundan birini dövdüğü ortaya çıkınca, evdeki 7 bin 800 lira ile elektronik eşyaları alıp, Manisa'nın Kula ilçesine kaçan A.E.

Davut CAN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Çetin Başak'ın (45), farklı sağlık sorunları bulunan 3 çocuğundan birini dövdüğü ortaya çıkınca, evdeki 7 bin 800 lira ile elektronik eşyaları alıp, Manisa'nın Kula ilçesine kaçan A.E. (45) adlı bakıcı kadın, Başak'ın kendisine şiddet uygulama ihtimali olduğunu ileri sürerek, koruma kararı aldırdı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, 3 çocuğuyla yaşayan Çetin Başak iddiaya göre, külseratif kolit, görme kaybı ve hafif düzeyde zeka geriliği bulunan oğlu A.M.B.'nin (16) hastanede yattığı dönemde, hasta bakıcı aracılığıyla A.E. ile tanıştı. Başak, kalacak yeri olmadığını söyleyen kadınla, çocuklarına bakıcılık yapması için anlaştı. A.E., barınma ve yeme-içme ihtiyacının karşılanması karşılığında Başak'ın çocuklarına bakıcılık yapmaya başladı. Evin odalarına güvenlik kameraları koyan Çetin Başak, A.E.'nin çocuklarına karşı olumsuz bir davranışını görmediği için önceleri kamera kayıtlarını izlemedi.
DARP OLAYINI KAMERALARDAN FARK ETTİ
Ancak bir süre sonra büyük oğlu A.M.B., babasına, bakıcının görme engelli kardeşi H.B.'yi (8) darbettiğini söyledi. Bunun üzerine kamera kayıtlarını izleyen Çetin, küçük oğlunun bakıcı tarafından dövüldüğünü gördü.
Babanın uyardığı A.E., geçen 8 Kasım günü, evdeki 7 bin 800 lira ile elektronik eşyaları alıp, kaçtı. Çetin Başak da savcılığa şikayetçi oldu. Babanın savcılığa delil olarak sunduğu görüntülerde, kahvaltı sırasında A.M.B. ile H.B. kavga ediyor. H.B. sofradan kalkıyor. Bu sırada telefonla konuşan A.E. ise H.B.'yi kolundan sertçe tutup sofraya oturtuyor. A.E., çocuğun yüzüne vuruyor. H.B.'nin burnunun kanadığı görülüyor.
YAKLAŞMAMA BAKICIYA YAKLAŞMAMA KARARI
Manisa'nın Kula ilçesine taşındığı ortaya çıkan A.E., Çetin Başak'ın kendisi hakkında darp ve hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu öğrenmesinin ardından, 4 Aralık günü, Kula Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. A.E., Başak'ın kendisine yönelik şiddet, hakaret ve tehdit gibi eylemlerde bulunabileceğini öne sürerek, koruma kararı verilmesini talep etti. Mahkeme de 1 ay süreyle yaklaşmama kararı verdi. Kararda, "Çetin Başak'ın A.E.'nin yaşadığı ev ile iş yeri yaklaşmaması" ifadeleri yer aldı.
'HEM ÇOCUKLARIMI DÖVDÜ, HEM PARAMI ÇALDI'
Karşıyaka Adliyesi'nde karara itiraz eden Başak, "Kalacak yeri olmadığını söylediği için evime aldım. Aldığıma bin pişman oldum. Hem çocuklarımı dövdü hem paramı çaldı. Şimdi de koruma kararı aldırdı. Ben bu kadından şikayetçiyim. Yetkililerden olayı araştırmalarını ve bu kadın hakkında gereken kararı vermelerini istiyorum" dedi.

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