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Çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddete tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 13:18 | Son Güncelleme

Van’da çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddet iddiasıyla gözaltına alınan anne serbest bırakılırken, erkek arkadaşı ise tutuklandı.“Bir babadan tüyler ürperten iddia” haberi üzerine bir açıklama yayınlayan Van Cumhuriyet Başsavcılığı, “31 Temmuz 2019 tarihinde yapılan mağdur çocuk Ö.Y.A.’ya annesi A.K.’nin erkek arkadaşı İ.K.

Van’da çocuğa fiziksel ve psikolojik şiddet iddiasıyla gözaltına alınan anne serbest bırakılırken, erkek arkadaşı ise tutuklandı.
“Bir babadan tüyler ürperten iddia” haberi üzerine bir açıklama yayınlayan Van Cumhuriyet Başsavcılığı, “31 Temmuz 2019 tarihinde yapılan mağdur çocuk Ö.Y.A.’ya annesi A.K.’nin erkek arkadaşı İ.K. isimli şahsın fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığı içerikli ihbara istinaden cumhuriyet başsavcılığımızca ivedi olarak başlatılan soruşturmada, mağdur çocuğun Çocuk İzleme Merkezinde alınan ifadesine müteakiben; şüpheli anne A.K. ve erkek arkadaşı İ.K gözaltına alınmış. Şüpheli A.K., dosya delil durumu değerlendirilmesine göre serbest bırakılmış, İ.K. ise cumhuriyet başsavcılığımızda alınan ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir. Soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmekte olduğu, kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur” bilgisini paylaştı.

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