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Çocuğa içki içiren çifte, Uşak'ta gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

BURSA'da yaşayan Serkan D.'nin, 12 yaşındaki kızına içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulunduğu eski eşi Y.Ç.

Çocuğa içki içiren çifte, Uşak'ta gözaltı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - BURSA'da yaşayan Serkan D.'nin, 12 yaşındaki kızına içki içirdiği videoları görünce savcılığa suç duyurusunda bulunduğu eski eşi Y.Ç. ile onun yeni eşi A.Ç., Uşak'ta gözaltına alındı.
Bursa'da yaşayan Serkan D., 2009 yılında Y.Ç.'den boşandı. Serkan D. ve Y.Ç.'nin 2007'de dünyaya gelen kızları C.Z.D.'nin velayeti, anneye verildi. Anne Y.Ç., 2011 yılında, 1 kız çocuğu babası A.Ç. ile evlenerek, Uşak'a yerleşti. Y.Ç. ve A.Ç.'nin bu evlilikten de 2017'de erkek çocuğu dünyaya geldi. Serkan D., kendisini ziyarete gelen kızının telefonunu kontrol ederken, elinde içki bardağıyla fotoğraflarını gördü. Diğer fotoğraflar ve videolara da bakan Serkan D., Y.Ç. ve A.Ç.'nin, C.Z.D.'nin yanı sıra 9 yaşındaki kızları ve 2,5 yaşındaki oğullarına da içki içirdiğini gördü. Bunun üzerine Serkan D., savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Kızının kendisine anlattıklarını ve telefondaki görüntüleri delil olarak sunan Serkan D.'nin şikayeti üzerine savcılık, soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Uşak'ta yaşayan Y.Ç. ve A.Ç, dün akşam gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Çift hakkındaki işlemlerin sürdüğü belirtildi. Çiftin çocukları ise Uşak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya aldı.

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Çocuğa içki içiren çifte, Uşak'ta gözaltıÇocuğa içki içiren çifte, Uşak'ta gözaltıÇocuğa içki içiren çifte, Uşak'ta gözaltı

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