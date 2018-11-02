Çocuğa istismar sanığı: Terbiyeli olduğu için ona dondurma ısmarladım

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan B.D. (62) hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. B.D. ifadesinde, "Mağdur kızı istismar etmedim. Ona elle veya sözle herhangi bir yaklaşımım olmadı, sadece terbiyeli bir kız olduğu için mükafatlandırmak amacıyla ona dondurma ısmarladım" dedi. Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oturan B.D., iddiaya göre, geçen eylül ayında markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak istismarda bulundu. Kız çocuğunun bağırarak dışarı çıkmasının ardından çevredekiler, B.D.'yi marketin önünde yakaladı. Çevredekiler B.D.'yi jandarma gelinceye kadar dövdü. Jandarmanın gözaltına aldığı B.D., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. 'SENİN O GÖZLERİNE AŞIK OLDUM' Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli B.D.'nin olaydan bir süre önce bir markette alışveriş yaparken elindeki peynirleri yere düşürdüğü, o sırada alışveriş için annesiyle gelen A.A.'nın şüpheliye yardım ettiği, A.A. ve annesinin marketten çıkarken elektrikli bisikletle bekleyen B.D.'nin elindeki paraları salladığı belirtildi. İddianamede, olay tarihinde ise içecek almak için markete giden A.A.'nın yanına otomobille gelen B.D.'nin, kendisini eve bırakmak istediğini söylediği, duran otomobile binen A.A.'ya da "Sen olgunlaşmışsın, senin o gözlerine aşık oldum, seni çok seviyorum" dediği belirtildi. Araçtan inen A.A.'nın aynı markete geri döndüğü, B.D.'nin de kızın peşinden markete girdiği kaydedilen iddianamede, "Mağdurun dondurma reyonuna yaklaştığı sırada şüphelinin mağduru taciz ettiği, mağdurun şüpheliyi iteklediği, şüphelinin mağdurun sırt kısmına dokunduğu, şüphelinin mağdurdan telefon numarası istediği ve şüphelinin mağdurun ikameti önünde dolaştığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştır" denildi. 'ONA DONDURMA ISMARLADIM' B.D. ise ifadesinde, "Mağdur kızı istismar etmedim. Ona elle veya sözle herhangi bir yaklaşımım olmadı, sadece terbiyeli bir kız olduğu için mükafatlandırmak amacıyla ona dondurma ısmarladım. Kız çocuğu ben markette poşetleri düşürünce bana yardım etti, olay günü onu markette görünce ödüllendirmek amacıyla dondurma aldım" dedi. İddianamede, marketin güvenlik kamera kayıtlarının de incelendiği ve şüpheli B.D.'nin suçlamaları kabul etmediği belirtilerek, "Sadece ödüllendirmek amacıyla dondurma aldığı yönündeki suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına, dosyada bulunan CD çözüm tutanağında şüphelinin mağdurun omzuna ve beline elini attığı hususları göz önüne alındığında itibar edilmemesi gerektiği, şüphelinin mağdurun ikametinin önünden defaatle geçtiği, yaşı göz önüne alındığında mağdurun beyanlarına itibar edilmesi gerektiği, şüphelinin sarkıntılık yapmak suretiyle 'çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği anlaşılmıştır" denildi. İddianamede sanığın 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Olayla ilgili dava önümüzdeki günlerde görülecek.

