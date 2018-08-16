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Çocuğa istismar sanığının yargılanmasına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 16:14 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde D.A.

Çocuğa istismar sanığının yargılanmasına başlandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde D.A. (13) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Burak T.'nin (18) yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, Burak T.'nin tahliye istemini reddedip, duruşmayı erteledi. Adliye önünde basın açıklaması yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri, "Sanığın en yüksek cezayı almasını istemekteyiz. Çocuk bedene uzanan kirli ellere karşı beraber mücadele etmemiz gerekmektedir" dedi.
Mustafakemalpaşa ilçesinde geçen nisanda meydana gelen olayda, Burak T., ziyarete gittiği yakınlarının kızı D.A.'yı odada sıkıştırıp, boğazını sıktı, cinsel istismara kalkıştı. D.A.'nın çığlıklarını duyan annesi, kızını son anda kurtardı. Şikayet sonrası yakalanan gözaltına alınan Burak T., mahkemece tutuklandı.
Hakkında Bursa 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak' suçundan 32 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Burak T.'nin yargılanmasına başlandı. D.A.'nın gelmediği duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Burak T. yöneltilen suçlamayı kabul etmedi. Mahkemede ifade veren D.A.'nın annesi ve babası sanığın gerçekleri söylemediğini belirtip, cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti duruşmayı ertelerken sanığın tahliye istemini kabul etmedi.
Yargılamayı takip eden Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri adliye sarayı önünde basın açıklaması yaptı. Derneğin Bursa Hukuk Sorumlusu avukat Mine Rana Dayıoğlu, bu tür olayları sonuna kadar takip ettiklerini belirtip, "Yaşanan istismar olayları her geçen gün artmaktadır. Bu korkunç tablo karşısında tüm sivil toplum kuruluşları, alanında uzman akademisyenler, devletin ilgili kuruluşları ve siyasilerimizin omuz omuza bir mücadeleye girişmemiz gerektiği görülmektedir. Sanığın en yüksek cezayı almasını istemekteyiz. Çocuk bedene uzanan kirli ellere karşı beraber mücadele etmemiz gerekmektedir. Mücadelemize ve çocuklarımız için güzel ve yaşanılabilir bir alan yaratabileceğimize olan inancımız sonsuzdur" dedi. Dernek üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

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Çocuğa istismar sanığının yargılanmasına başlandı

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