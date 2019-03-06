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Çocuğa istismarda bulunan Afgan çobanı, unuttuğu flaş bellek yakalattı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, bir süre çobanlık yaptığı besi çiftliğinde kaldığı odada unuttuğu flaş bellekte, bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunurken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Afganistan uyruklu Noorullah Delsoz (22), tutuklandı.

Çocuğa istismarda bulunan Afgan çobanı, unuttuğu flaş bellek yakalattı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, bir süre çobanlık yaptığı besi çiftliğinde kaldığı odada unuttuğu flaş bellekte, bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunurken çekilen görüntüleri ortaya çıkan Afganistan uyruklu Noorullah Delsoz (22), tutuklandı.
Saruhanlı'nın kırsal Lütfiye Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besiciliği ile uğraşan ve aynı zamanda demir doğrama atölyesi işleten Soner Ayçiçek (28), 20 Ocak'ta bir tanıdığının aracılığıyla, kendisini 'Nurullah Türkmen' olarak tanıtan, Afganistan uyruklu Noorullah Delsoz'u çoban olarak işe aldı. İşleri nedeniyle zamanının büyük bölümünü ilçe merkezinde geçiren Ayçiçek, ağılındaki yaklaşık 100 koyun ve kuzusunu Noorullah Delsoz'a teslim etti. Ayçiçek, Delsoz'a kalacak yer de verdi.
Ayçiçek, 2 Mart'ta maaşını az bulduğunu belirtip, çalışma koşullarından şikayetçi olan Noorullah Delsoz'un işine son verdi. Ayçiçek, akşam olması nedeniyle de eniştesinden Delsoz'u otogara bırakmasını istedi.
İSTİSMARIN GÖRÜNTÜLERİ FLAŞ BELLEKTE
Delsoz'un ayrılmasının ardından kaldığı odayı kontrol eden Ayçiçek, yatağın altında yeşil renkli bir USB bellek buldu. Ayçiçek, Noorullah Delsoz'u arayıp, flaş belleğini unuttuğunu bildirdi. Ancak Noorullah Delsoz, flaş belleğe dokunmamasını söyleyip, küfürler etti. Merak edip, flaş belleği açan Soner Ayçiçek, şoke oldu. Delsoz'un bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu görüntüleri gören Ayçiçek, jandarmaya haber verdi.
OTOBÜSTE YAKALANDI
Harekete geçen Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen ve üzerinde kimliğini belirtir bir belge bulunmayan Noorullah Delsoz'u, Düzce'ye gitmek için bindiği otobüsü durdurup, gözaltına aldı. Ayçiçek de jandarmaya gidip, Noorullah Delsoz'un cinsel istismarda bulunduğu çocukla selfie yaptığı bir fotoğrafının da bulunduğu flaş belleği jandarmaya teslim etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Noorullah Delsoz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Noorullah Delsoz'un istismarda bulunduğu çocuğun, anne ve babası boşanan, Düzce'de bir yakını ile kalan 11 yaşındaki E.K., olduğu belirlendi.
Ayçiçek, görüntüleri izlediğinde şoke olduğunu belirtip, "İnşallah Noorullah Delsoz'e, hak ettiği en ağır ceza verilir. Adalete güvenimiz tam" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çocuğa istismarda bulunan Afgan çobanı, unuttuğu flaş bellek yakalattıÇocuğa istismarda bulunan Afgan çobanı, unuttuğu flaş bellek yakalattı

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