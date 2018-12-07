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Çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen imam, suçlamaları reddetti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 18:10 | Son Güncelleme

İZMİT'te, evinin odunluğunda 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan cami imamı K.Ü., suçlamaları kabul etmedi.

Çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen imam, suçlamaları reddetti

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, evinin odunluğunda 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan cami imamı K.Ü., suçlamaları kabul etmedi.
Olay, 20 Mayıs tarihinde İzmit'te meydana geldi. A.B., bir camide imamlık yapan K.Ü.'nün, evinin odunluğundan kızı E.B. ile birlikte çıktığını gördü. A.B. kızına imamın ne yaptığını sordu. Küçük kız ise imamın vücuduna dokunduğunu söyledi. Küçük kızın ailesinin şikayeti üzerine imam jandarma tarafından gözaltına alındı. 2 çocuk babası K.Ü.'nün evinde yapılan aramalarda porno CD'ler bulundu. Adliyeye sevk edilen K.Ü. tutuklandı. K.Ü. daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Davanın görülen son duruşmasında K.Ü., çocuğa cinsel istismarda bulunduğu yönündeki iddiaları reddetti. K.Ü., çocuğun odunluğundaki civcivlerine bakmak istediğini, civcivleri görmesi için kollarından tutup kaldırdığını söyledi.
Müftülük, K.Ü.'yü açığa alırken, hakkında idari soruşturma başlatıldı.

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Çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen imam, suçlamaları reddettiÇocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen imam, suçlamaları reddettiÇocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen imam, suçlamaları reddetti

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