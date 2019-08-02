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Çocuğa kaç yaşında akıllı telefon alınmalı?

02.08.2019 23:08 | Son Güncelleme

Küçük yaştaki çocuklar akıllı telefon, tablet bilgisayar ile dijital dünyanın bir parçası olmak istiyor.

Çocuğa kaç yaşında akıllı telefon alınmalı?

Uzmanlar ise bu konuda ebeveynlerin gözetmesi gereken altın kurallar olduğuna dikkat çekiyor:Akıllı telefon ve tablet kullanımı yaşı düşüyor. Pek çok ebeveyn küçük yaştaki çocuklarının dijital dünyanın bir parçası olma isteği karşısında ne yapacağını bilmiyor.

Çocuğa akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar almak için en uygun yaş nedir? Akıllı cep telefonu alırken hangi kriterler dikkate alınmalı, çocuklar dijital dünyanın tehlikelerinden nasıl korunabilir?

Anne ve babalar, işte bu sorulara yanıt arayarak, çocukların küçük yaşlarda başlayan akıllı cep telefonuna sahip olma dileğinin ne zaman gerçekleştirilebileceğini bilmek istiyor.

Uzmanların görüşleri ışığında çocuklara dijital dünyanın kapılarını aralarken yetişkinlerin gözetmesi gereken altın kuralları sizin için derledik:

İlköğretim çağında cep telefonu alınabilir mi?

“Çocukların da dijital katılımcılık hakkı var” diyen Alman Enformasyon Ekonomisi, Telekomünikasyon ve Yeni Medyalar Birliği'nin (BITKOM) Başkanı Achim Berg’e göre ilkokul öğrencileri de akıllı cep telefonu kullanabilmeli. Ancak Federal Aile Bakanlığı başta olmak üzere pek çok uzman, ilköğretim çağındaki çocuklara akıllı cep telefonu alınmasını uygun bulmuyor.

11 yaşından küçük çocuklara neden cep telefonu alınmamalı?

Alman Aile Bakanlığı uzmanları, 11 yaşından küçük çocukların akıllı telefon uygulamalarını bilinçli bir şekilde yönetemeyeceğine dikkat çekiyor.

Çocukları koruma sorumluluğunun ebeveynlerde olduğuna vurgu yapan uzmanlar, küçük çocukların internet ve sanal dünyada karşı karşıya kalabilecekleri tehlike ve tehditler karşısında kendilerini koruyamayabilecekleri konusunda uyarıyor.

Peki akıllı ceplerin kullanımı çocuklara yasaklanmalı mı?

Uzmanların bu soruya yanıtı net: Hayır yasaklanmamalı. Anne ve babaların, çocuklarına kendi akıllı telefon ya da tabletlerini kullanmalarına izin verebileceği ama bu kullanıma bir süre sınırlaması getirilmesi ve kullanımın yetişkinlerin kontrolünde olmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapılıyor. Ebeveynlerin çocuklarıyla bu konuda anlaşmaları ve mutabık kalınan esaslara uyulmasını da sağlamaları gerekiyor. Ayrıca küçük çocukların, kendi isimleri adına açmalarına izin verilmemesi gereken sosyal medya platformları hakkında merak ettikleri soruların yetişkinler tarafından yanıtlanması, olası tehlikeler konusunda da bilinçlendirmenin iyi olabileceği belirtiliyor.

İlkokul birinci sınıftaki bir çocuğun günde 30 dakikadan fazla akıllı telefon ya da tablet kullanmasına izin verilmemesi gerektiği vurgulanıyor.

Israr karşısında ne yapılmalı?

Uzmanların, “Ama arkadaşımın var” diyerek pek çok çocuğun kendisine akıllı cep telefonu alınması konusunda ısrar etmesi karşısında ailelere yaptığı öneri ise şöyle: Yaşının akıllı telefon kullanmaya uygun olmadığı kararlılıkla çocuğa anlatılmalı. Bunu yaparken de ebeveynler sınırlı süre olmak kaydıyla çocuklarına kendi telefonlarını kullanabileceklerini söylemeli. Çocuğunun bilinçli bir akıllı cep telefonu kullanıcısı olmasını isteyen anne babalar, rol model olduklarını unutmamalı, kendileri de cep telefonlarını bir kenara koyabilmeli.

Ailelere sade cep telefonu önerisi

Pek çok aile küçük yaştaki çocuklarına gerektiğinde hızlıca ulaşmak istediklerini söylüyor. Uzmanlar bunun için, internet bağlantısı olmayan, akıllı olmayan cep telefonlarının da yeterli olduğuna dikkat çekerek, bu model cep telefonlarının satın alınabileceğini söylüyor.

AFP/DA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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