HABER

Çocuğa şiddet Nijerya'ya 6 milyar dolar kaybettiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 00:04 | Son Güncelleme

UNICEF ve Nijerya hükümetinin raporuna göre, çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda ülke 6,1 milyar dolar zarar ediyor

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da çocuklara yönelik şiddetin her yıl ekonomiyi 6,1 milyar dolar zarara uğrattığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Nijerya hükümet tarafından yayımlanan "Nijerya'da Çocukların Korunması" başlıklı raporda, çocuklara yönelik şiddetin ülkeye yılda 6,1 milyar dolara mal olduğu belirtildi.

Nijerya Kadın İşleri ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Başsekreteri Ifeoma Anagbogu, raporla ilgili yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik şiddetin maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Anagbogu, "Şiddet, çocukların sağlığını, eğitimini ve verimliliğini etkiliyor. Çocuklara yönelik her türlü şiddeti ortadan kaldırmamız gerekiyor, bu hem ahlaki hem de ekonomik açıdan çok önemli." dedi.

Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanlığından Olajide Odewale, ülkede çocuklara yönelik şiddeti azaltmak için hükümetin finansmanının artırılması gerektiğini ifade etti.

Raporda, ülkedeki çocukların yarısının ebeveynleri, akrabaları, bakıcıları tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

PARTNEREn kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!En kötü cinsel ilişki pozisyonu hem kadın hem de erkekler için!
Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödülleri sahiplerini bulduAnadolu’nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödülleri sahiplerini buldu
Başkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdiBaşkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çocuklara yönelik şiddet nijerya

En Çok Okunan Haberler

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

Ölüm, hiç beklemediği anda geldi! Feci olay

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

TOKİ'nin konut kampanyasına rekor başvuru!

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Göz gözü görmüyor! Böyle bulundular

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Suriyeliler evlerine dönüyor! Resmen açıklandı: 2 ayda...

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Amedsporlu Mansur Çalar için tarihi karar!

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

Akdeniz beşik gibi! Yine sallandı

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

Bir kent şokta! Müdür denize atlayıp intihar etti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Gizli geçide ulaşıldı! İlk kez görülecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Menderes Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

Başkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdi

07 Mart 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Giresun’un Eynesil ilçesinde taciz iddiası! Vatandaşlar tepki gösterdi

İğrenç iddia ilçeyi ayağa kaldırdı! Duyan herkes oraya koştu

Ümraniye'de annesini öldüren lise öğrencisi tutuklandı

Annesini beyzbol sopasıyla öldürmüştü! Türkiye'nin kanını donduran olayda flaş gelişme

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı! İstanbullulara toplu ulaşım müjdesi

FETÖ firarisi Aydın'da yakalandı

FETÖ firarisi böyle yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.