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Çocuğa şiddet uygulayan Özbek bakıcı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 10:30 | Son Güncelleme

Balıkesir’de bir evde bakıcılık yaptığı çocuğa şiddet uygulayan ve evdeki ziynet eşyaları ile kıyafetleri çalan Özbekistan uyruklu Gulnoza R.

Çocuğa şiddet uygulayan Özbek bakıcı gözaltına alındı

Balıkesir’de bir evde bakıcılık yaptığı çocuğa şiddet uygulayan ve evdeki ziynet eşyaları ile kıyafetleri çalan Özbekistan uyruklu Gulnoza R. (33), ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Fakat kadının evinde ziynet eşyalarının bulunmaması üzerine serbest bırakıldı.
Balıkesir’de 15 Haziran 2019 tarihinde bir evde bakıcılık yaptığı çocuğa şiddet uygulayan Özbekistan uyruklu bakıcı Gulnoza R.(33)’nin aile tarafından işine son verildi. Fakat aileden özür dileyen Özbek bakıcı evde tekrar çalışmaya başladı. Aile bireyleri, evdeki çeşitli ziynet eşyalarının ve kıyafetlerin de kaybolduğunu fark etti. Özbek bakıcının kayıp kıyafetleri giyerek verdiği pozları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması üzerine aile kadından şikayetçi oldu. Polis tarafından yakalanan Gulnoza R.’nin evinde yapılan aramalarda çalınan kıyafetler bulunsa da ziynet eşyaları bulunamadı. Gulnoza R. bunun üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Özbek bakıcı Gulnoza R., 29 Kasım tarihinde Sancaktepe Fatih Mahallesinde polis tarafından durdurularak kimlik taraması yapıldı. Kadının, ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranıyor olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Gulnoza R. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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