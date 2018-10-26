Çocuğa taciz iddiası

İZMİR (AA) - İspanya'da, sosyal medyadan bir kız çocuğuna cinsel içerikli video gönderdiği iddiasıyla İspanyol polisinin interpol aracılığıyla Türk yetkililere bildirdiği şüpheli, İzmir'de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İspanya'dan interpol aracılığıyla gelen bilgi notunda, "S.İ" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının İspanya'da yaşayan 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel içerikli video gönderdiği belirtildi.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, zanlının İzmir'de yaşayan S.Y. (42) olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

