Çocuğu aşırı korumak da duygusal istismar nedeni

"Ekonomik istismar da yaygınlaşıyor"

Maddi olumsuzluklar gibi birçok nedenle görülebilen ekonomik istismarın da yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Melis Hıdır, “Ekonomik istismar, çocuk işçiliği, çocukların kendi rızaları dışında çalıştırılması, gelir dağılımındaki eşitsizlikler, yaygınlaşan yoksulluk, çocuk emeğinin ucuz olması gibi sorunlarla ilgili dışarı çıktığımız her anda aslında çocukların çalıştırıldığına şahit oluyoruz. Çocuğun yararı için ailenin, kamunun, okulların, insanların, hepimizin bu sorumluluğu fark etmesi ve üstlenmesi gerekiyor. Bırakalım her çocuk çocukluğunu yaşasın, çocukların oyun hakkı, eğitim hakkı, yaşam hakkı ellerinden alınmasın. Gelişimini her yönden sağlıklı bir şekilde tamamlamış çocukların sağlıklı toplumlar oluşturacağını unutmayalım” diye konuştu.

“Cinsel istismara maruz kalan çocuk hikaye uydurmuyor”

Cinsel istismarın diğer istismarlara göre sayısal olarak daha az veri ve araştırmaya sahip olduğunu kaydeden Hıdır, şunları söyledi:

"Cinsel istismara uğrayan çocuklar genellikle kendilerine uygulanan davranışın niteliğini anlayabilecek bilinçsel güce sahip değiller. Çocuklar tehdit ediliyor, susturuluyor. Kendisine inanılmayacağını, etiketleneceğini düşünüyorlar. En basitinden korktukları için başkalarıyla paylaşmaya çekiniyorlar. Bu da istismara tekrar maruz kalmalarına neden olabiliyor. Cinsel istismarın yanında fiziksel şiddet uygulanmış olabiliyor. Araştırmalar ve deneyimler şunu gösteriyor ki istismar konusunda hikaye uyduran çocuk sayısı çok azdır. Aileler çocuklarının anlattıklarını dikkate almalı, anlattıklarına değer vermelidir."