Çocuğu çikolata ile kandırmaya çalışan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 11 yaşındaki erkek çocuğuna istismarda bulunmak için kandırmaya çalıştığı öne sürülen V.İ. (39), vatandaşlar tarafından yakalandı. Olayı öğrenip toplanan kent sakinlerinin saldırmak istediği V.İ.'yi, polis kalabalığın içinden alarak polis merkezine götürdü.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir çiçekçinin 11 yaşındaki oğlu, elini kesince, yara bandı almak için yakındaki eczaneye gitti. İddiaya göre bandı aldıktan sonra eczaneden çıkan çocuğun yanına yaklaşan, sonra elini çocuğun omzuna atan V.İ., 'Bakkaldan çikolata alacağım' diye kandırmaya çalıştı. Bu sırada eczane çalışanları dışarıya çıkarak, V.İ.'yi yakaladı. Durum polise bildirildi, çocuğun babasına da haber verildi.

Çevrede toplanan öfkeli kalabalık V.İ.'ye saldırmaya çalışırken, olay yerine gelen polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen V.İ.'nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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