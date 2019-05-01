Çocuğu darbeden şüphelinin serbest kalmasına itiraz

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Yasin Koçak'ın 28 Nisan'da Tuzla Çocuk Büro Amirliğine müracaat ederek oğlu M.Y.K'yi darbeden kişiden şikayetçi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2007 doğumlu mağdur çocuk M.Y.K'nin avukat huzurunda alınan ifadesinde "Arkadaşlarıyla birlikte Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerindeki trafik ışıklarının önünde erik yediklerini, bu esnada tanımadığı bir şahsın yanına gelerek kendisini dövmeye başladığını, sonra şahsın kendisine 'beni diğer arkadaşlarının yanına götür' dediğini, birlikte mahalleye gittiklerini ancak arkadaşlarını bulamadığını, ardından şahsın kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü, bu esnada bir bayanın polis çağıracağını söyleyerek müdahale etmesi üzerine şahıstan kurtulduğunu" söylediği ifade edildi.

Tanık G.K'nin beyanına da yer verilen açıklamada, tanığın, "evinin balkonundan bir şahsın mağduru darbedip 'bak ben sana daha neler yapacağım' diyerek götürdüğünü gördüğünü, bağırarak yardım istediği halde kimse müdahale etmeyince aşağı inip çocuğu kurtardığını, neden böyle yaptığını sorunca şahsın kendisine 'O da benim arabama taş atmasaydı.' şeklinde beyanda bulunduğu kaydedildi.