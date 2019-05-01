HABER

Çocuğu darbeden şüphelinin serbest kalmasına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

Tuzla'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüphelinin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Yasin Koçak'ın 28 Nisan'da Tuzla Çocuk Büro Amirliğine müracaat ederek oğlu M.Y.K'yi darbeden kişiden şikayetçi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2007 doğumlu mağdur çocuk M.Y.K'nin avukat huzurunda alınan ifadesinde "Arkadaşlarıyla birlikte Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerindeki trafik ışıklarının önünde erik yediklerini, bu esnada tanımadığı bir şahsın yanına gelerek kendisini dövmeye başladığını, sonra şahsın kendisine 'beni diğer arkadaşlarının yanına götür' dediğini, birlikte mahalleye gittiklerini ancak arkadaşlarını bulamadığını, ardından şahsın kendisini ormanlık alana doğru götürdüğünü, bu esnada bir bayanın polis çağıracağını söyleyerek müdahale etmesi üzerine şahıstan kurtulduğunu" söylediği ifade edildi.

Tanık G.K'nin beyanına da yer verilen açıklamada, tanığın, "evinin balkonundan bir şahsın mağduru darbedip 'bak ben sana daha neler yapacağım' diyerek götürdüğünü gördüğünü, bağırarak yardım istediği halde kimse müdahale etmeyince aşağı inip çocuğu kurtardığını, neden böyle yaptığını sorunca şahsın kendisine 'O da benim arabama taş atmasaydı.' şeklinde beyanda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Tuzla Devlet Hastanesince düzenlenen adli raporda, mağdur M.Y.K'nin kafa, yüz, omuz ve sırt bölgesinde hiperemi mevcut olduğunun belirtildiği aktarıldı.

Olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli U.Ö'nün dün yakalanıp Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildiği bilgisi verilen açıklamada, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanması talep edilen şüphelinin İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin 2019/382 sayılı kararıyla "elektronik kelepçe takılıp konutunu terk etmemek" suretiyle adli kontrol altına alındığı bilgisi verildi.

Açıklamada, bu karara karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz yoluna başvurularak şüphelinin tutuklanmasının talep edildiği ancak itirazın henüz karara bağlanmadığı bildirildi.

Altınkale Pamukkale'ye rakip olacakAltınkale Pamukkale'ye rakip olacak
Kayseri'de 1 Mayıs kutlandıKayseri'de 1 Mayıs kutlandı
Antalya'da 1 Mayıs kutlamalarında 'çocuk' vurgusuAntalya'da 1 Mayıs kutlamalarında 'çocuk' vurgusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı erik çekirdeği Tuzla'da çocuğun darbedilmesi

En Çok Okunan Haberler

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

İbrahim Kalın’ndan ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

ABD'nin raporuna Türkiye'den ilk tepki

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

1 Mayıs Türkiye'de böyle geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.