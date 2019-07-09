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Çocuğu dilendiren anne ve ağabeye ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, engeli bulunmayan 12 yaşındaki çocuğu engelli ayakkabısı giydirerek dilendiren anne ve ağabey, zabıta tarafından yakalandı.

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, engeli bulunmayan 12 yaşındaki çocuğu engelli ayakkabısı giydirerek dilendiren anne ve ağabey, zabıta tarafından yakalandı. Bir saat boyunca dilendirilen çocuğun üzerinden 435 lira çıkarken, anne ve ağabeye 153'er lira ceza kesildi. Gaziantep Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler ek hizmet binasında dün sabah görevliler bir kız çocuğunun dilendiğini gördü. Engelli ayakkabısı giyen çocuğu bu sırada bir kadın ile erkeğin yönlendirdiğini gören görevliler durumu zabıtaya bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekibi, dilenen S.Ç. (12) isimli kız çocuğunu kaçmaya çalışırken yakaladı. Çocuğun annesi Sermin Çakıcı ile ağabeyi Umut Çakıcı da hastane bahçesinde zabıtalar tarafından yakalanarak karakola götürüldü. Burada yapılan kontrolde ayakkabısı çıkarılan kız çocuğunun herhangi bir engeli olmadığı görüldü. Zonguldak'tan geldikleri anlaşılan ailenin küçük kıza engelli ayakkabısı giydirerek vatandaşların duygularını istismar edecek şekilde dilendirdiği belirlendi. Hastanede yaklaşık 1 saat dilenen kız çocuğunun üzerinde yapılan aramada 435 lira para bulundu. Paraya el koyan zabıta ekipleri, Gaziantep'e neden geldiğini açıklayamayan anne Sermin ile ağabey Umut Çakıcı'ya, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 153 lira idari para cezası kesti.

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