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Çocuğu ezmemek için direksiyonu kırınca takla attı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 10:28 | Son Güncelleme

  PENDİK'te Ahmet Kaan yönetimindeki taksi Mevlana Caddesi üzerinde ilerlerken bir anda araçların arasından bir çocuk caddeye fırladı.

Çocuğu ezmemek için direksiyonu kırınca takla attı

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te Ahmet Kaan yönetimindeki taksi Mevlana Caddesi üzerinde ilerlerken bir anda araçların arasından bir çocuk caddeye fırladı. Taksi şoförü çocuğa çarpmamak için direksiyonu kaldırıma kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi takla attı. Çocuk kazayı yara almadan atlatırken araçta büyük çapta hasar oluştu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

"ARAÇ DEVRİLDİ AMA BİR CAN KURTARDIK"

Taksi şoförü Kaan, "Durağa giderken araçların arasından çocuk çıkınca mecburen aracı kırdım. Araç devrildi ama sonuçta bir can kurtardık orada" dedi. "O an aracı düşünmedim" diyen Kaan, "Tabi maddi hasarımız da oldu. Onu da yaptırdık çok şükür.15 bin lira hasarımız oldu. Arabamızı da yaptırdık çıkarttık. Sonuçta bir can kurtardık önemli olan o zaten" diye konuştu. Taksi şoförünün ağabeyi Mehmet Kaan ise, "Kardeşim aradığında hemen olay yerine geldik. Kamera görüntülerini izlediğimde kardeşimle gurur duydum. Her iki tarafa da çok çok geçmiş olsun" dedi.

(FOTOĞRAF)

Çocuğu ezmemek için direksiyonu kırınca takla attıÇocuğu ezmemek için direksiyonu kırınca takla attıÇocuğu ezmemek için direksiyonu kırınca takla attıÇocuğu ezmemek için direksiyonu kırınca takla attı

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