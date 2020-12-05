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Çocuğu görmeye gelen damadını cadde ortasında silahla öldürdü

05.12.2020 16:52 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin yanına gelerek çocuğunu görmek isteyen baba, kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürdü.Olay 14.30 sıralarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin yanına gelerek çocuğunu görmek isteyen baba, kayınpederi tarafından silahla vurularak öldürdü.
Olay 14.30 sıralarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Demiral isimli şahıs, 6 aydır göremediği çocuğunu görmek için boşanma aşamasında olan eşinin evine gitti. Bu sırada Demiral ile kayınpederi Mehmet Aydın arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrasında çocuğunu görmek isteyen Demiral, evden çıkarak uzaklaştı. Demiral’ın peşinden giderek dışarı çıkan Aydın, damadı ile tartışmaya devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, yanında taşıdığı silahını çıkararak, damadına doğru 4 el ateş etti. Başına isabet eden kurşunla yaralanan Demiral, kanlar içinde yere yığıldı.
Başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybetti
Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Demiral, ambulansa özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Fikret Demiral, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Damadını öldürerek karakola gidip teslim oldu
Olay yerine gelen polis ekipleri, cinayetin işlendiği yerde inceleme başlattı. Bu sırada kayınpeder Mehmet Aydın ise karakola giderek teslim oldu. Polis ekipleri cinayetle ilgili inceleme başlattı.

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