HABER
  4. Çocuğu hastaneye yetiştirip sınava girdi

Çocuğu hastaneye yetiştirip sınava girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:22 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde final sınavına yetişmek isterken kullandığı otomobille çocuğa çarpan üniversite öğrencisi, çocuğu hastaneye yetiştirdikten sonra sınava girdi.Kaza, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde final sınavına yetişmek isterken kullandığı otomobille çocuğa çarpan üniversite öğrencisi, çocuğu hastaneye yetiştirdikten sonra sınava girdi.
Kaza, Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akyazı MYO’da okuyan Okan Ç. isimli öğrenci, final sınavına yetişmek isterken kullandığı otomobille Atatürk İlkokulu önünde ismi öğrenilemeyen bir çocuğa çarptı. Sürücü Okan Ç., yaralanan çocuğu ambulansı beklemeden aracıyla Akyazı Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü. Çocuğu hastaneye getiren sürücü önemli bir sınavı olduğunu belirterek kimliğini bıraktıktan sonra Akyazı MYO’daki sınavına yetişti. Sınav sonrası Okan Ç., okula gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Öte yandan, yaralı çocuğun kafatasında çatlak olduğu ve ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo Balıkçıların ağına takıldı! Tam 200 kilo
İstanbul’da yılbaşı tedbirleri üst seviyedeİstanbul’da yılbaşı tedbirleri üst seviyede
Tel Abyad’a huzur geldi, sokaklar canlandıTel Abyad’a huzur geldi, sokaklar canlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e hakkında 18 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı

Son dakika! Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren yanıt!

Kayak tutkunlarının yeni rotası: Denizli Kayak Merkezi

İşte kayak tutkunlarının yeni rotası

İstanbul'da fırtına alarmı! Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.