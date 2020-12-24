HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çocuğu havaya kaldırıp yere çarpan esnaftan ilginç savunma

Çocuğu havaya kaldırıp yere çarpan esnaftan ilginç savunma

24.12.2020 11:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’da çocuğu havaya kaldırıp yere çarparak dövdüğü için tutuklanan esnaf Mahmut A., çocuğu havaya kaldırıp yere vurmasını kolunun sakat olmasına bağlarken mahkeme heyeti Mahmut A.’yı tahliye etti.Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi’nde bir çocuğu sokak ortasında havaya kaldırıp yere vurarak dövme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından çocuğa karşı darp gerekçesiyle tutuklanan esnaf Mahmut A.’nın yargılanmasına başlandı.

Şanlıurfa’da çocuğu havaya kaldırıp yere çarparak dövdüğü için tutuklanan esnaf Mahmut A., çocuğu havaya kaldırıp yere vurmasını kolunun sakat olmasına bağlarken mahkeme heyeti Mahmut A.’yı tahliye etti.
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi’nde bir çocuğu sokak ortasında havaya kaldırıp yere vurarak dövme görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından çocuğa karşı darp gerekçesiyle tutuklanan esnaf Mahmut A.’nın yargılanmasına başlandı. Hakkında, çocuğa karşı canavarca hisle yaralama suçlamasıyla iddianame hazırlanan Mahmut A. Şanlıurfa 6 Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Mahmut A. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses, Görüntü ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanık avukatı ve Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezine üye Avukatlar Hacer Perihan Demirel ile Mehmet Beytekin duruşmada hazır bulundu.

“Kolum sakat olduğu için çocuk yere düştü”
Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada savunma için söz alan sanık Mahmut A., çocuğun sürekli dükkanına gelip kendisini rahatsız ettiğini söyledi. İki hafta boyunca okul çıkışı gelen çocuğun dükkanının camına vurup kaçtığını ileri süren Mahmut A., “Olay günü önce dükkana gelip su istedi. Suya tükürüp yere döktü. Ardından ise dükkanımın önündeki dubaya vurarak kaçtı. Çocuğa iki tokat attım. Kolum sakat olduğu için çocuk yere düştü. Suçsuzum. Tahliyemi istiyorum” dedi.
Sanık avukatı ise savunmasında müvekkili hakkında sadece aleyhe delillerin toplandığını ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtti.

“Haksız tahrik indirimini gerektiren delil yok”
Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına duruşmaya katılan Av. Hacer Perihan Demirel’de sanığın kendisini kurtarmak için soyut beyanlarda bulunduğunu belirterek, “Haksız tahrik indiriminin uygulanmasını gerektiren somut bir delil yok” dedi.
Beyanın ardından Avukat Hacer Perihan Demirel ile Mehmet Beytekin Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezi adına duruşmaya katılma talebinde bulundu.
Kısa bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Şanlıurfa Barosu Çocuk Hakları Merkezinin katılma talebini kabul ederek, sanık hakkındaki tutukluluk süresi ve işlendiği iddia olunan suça ilişkin delillerin toplanmış olmasından dolayı sanık Mahmut A.’nın tahliye edilmesine karar verdi.

Davanın geçmişi
Şanlıurfa’nın Haleplibahçe Mahallesi’nde bir çocuğu döven esnaf Mahmut A. 16 Kasım’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Esnafın çocuğu dövdüğü anların görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından tekrardan gözaltına alınan Mahmut A. 17 Kasım tarihinde tutuklandı. Görüntülere yansıyan olayda önce çocuğu tokatlayarak döven Mahmut A., ardından çocuğu eliyle havaya kaldırarak yere çarpıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Turist aile güpegündüz dehşeti yaşadıTurist aile güpegündüz dehşeti yaşadı
400 bekçi alımı yapılacak!400 bekçi alımı yapılacak!
1/

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Trump kritik tasarıyı veto etti! Listede Türkiye de var

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı!

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Karapınar'da 630 metre çapında obruk tespit edildi

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

Türkçe Kur'an-ı Kerim tartışması büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

İşte ilaç kullanan koronavirüs hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark

Sonuç inanılmaz! Koronavirüs hastaları arasındaki fark böyle ortaya kondu

Şişli'de turist aileye kapkaç dehşeti! O anlar böyle görüntülendi

Turist aile güpegündüz dehşeti yaşadı

Aşı gönüllüsü profesör: Sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum

Aşı gönüllüsü profesör: Sosyal medyada yazılanlara inanamıyorum

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

90 yıl sonra yorganın içinden çıkan paralar şaşırttı

Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

Bakan Soylu'dan AİHM'in Demirtaş kararına sert tepki

İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü böyle çekildi

İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü çekildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.