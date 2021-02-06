Çocuğu kapıyı kilitleyince balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Antalya’da balkonda çamaşır astığı sırada 2 yaşındaki kızının kapıyı kilitlemesi sonucu balkonda mahsur kalan kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi’nde 5 katlı binanın 4’üncü katında meydana geldi. Çamaşır asmak için balkona çıkan anne Sevgi Öztop’un üzerine 2 yaşındaki kızı, balkon kapısını kilitledi. Balkonda mahsur kalan kadın, komşularına seslenerek yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sepetli yangın merdiveni ile mutfak kapısını açarak eve girdi. Kapı, itfaiye ekibinin çalışması sonrası açıldı. Evine girip kızına sarılan anne Öztop, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

