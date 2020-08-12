Çocuğu okula göndermeme cezası ne kadar?(2020-2021) Çocuğunu okula göndermeyen ne kadar ceza veriliyor?

Koronavirüsten dolayı erkenden kapanan okullar bu yıl erken açılacak ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un duyurusuyla okullar 31 Ağustos'ta açılmış olacak. Koronavirüs kaygıları olan velilerin bir kısmı çocuklarını okula göndermek istemiyor. Çocuğumu okula göndermezsem ne kadar ceza alırım araştırması yapan veliler 2020-2021 etğitim ve öğretim döneminde çocukları okula göndermeme cezası ne kadar araştırması yapıyor. Özellikle 66, 67 ,68 aylık çocuklar okula gider mi sorusuna cevap arayan bazı veliler, çocuklarının yaşlarının çok küçük olmasından dolayı okula göndermek istemiyor. Peki çocuğunu okula göndermeme cezası 2020 ne kadar? 2020 OKULA BAŞLAMA YAŞI KAÇ OLACAK? 31 Ağustos'ta okulların açılmasıyla birlikte 2020 -2021 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile velileri bir heyecan sardı. Velilerin koronavirüs kaygıları ve çocuklarının yaşlarından dolayı çocuklarını okula göndermemek için araştırmaları başladı. Özellikle 1. sınıfa başlayacak olan çocukların okula gitmemesi için veliler araştırnaya başladı. Peki 66, 67 ,68 aylık çocuklar okula gidecek mi? Okula gitme yaşları nedir?

Kaç aylık çocuk anaokuluna başlayabilir? 2020 -2021 eğitim ve öğretim döneminde anaokuluna başlayacak olan çocukların yaş durumuna açıklık getirelim. Eylül sonu itibarıyla 36-68 aylık çocuklar anaokulu kayıt yaptırabilirler. Kaç aylık çocuk ana sınıfına başlayabilir? 2020 -2021 eğitim ve öğretim döneminde ana sınıfına başlama yaşı ise Eylül sonu itibarıyla 57-68 aylık olacak çocuklardır. İlk okula başlama yaşı kaç? 2020 -2021 eğitim ve öğretim döneminde ilk okula başlama yaşı yine Eylül sonu itibari ile 69 aynı doldurmuş olan çocuklar dahil olacak ve bu çocuklar kayıt yaptırabilecekler. Buna ek olarak 66, 67, 68 aylık çocukların aileleri eğer yazılı başvuru yaparlarsa çocuklaörını 1. sınıfa kayıt ettirebilecekler. Tam tersi durum da gerçekleşebilir. Eğer çocuğunuz 69, 70, 71 aylık ise yazılı başvuru yaparak çocuğunuzu anaokuluna göndermek ya da kayıtlarını bir yıl erteletmek kararı alabilirsiniz. Bu işlemler için okul müdürlüklerine yazılı başvuru vermek zorunludur. OKULA BAŞLAMA YAŞI NASIL HESAPLANIR? Eğer çocuğunuzun ne zaman okula gitmesi gerektiğinizi hesaplamak istiyorsanız Milli Eğitim Bakanlığı buna bir çozüm bulmuş. 2020 çocuğun okula başlama yaşı nasıl hesaplanır araştırması yapan veliler için hesaplama linkini aşağıya ekliyoruz.