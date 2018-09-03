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Çocuğu olmayan çift yanlış yöntemle ilişkiye girdiğini 4 yıl sonra öğrendi

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2018 12:12 | Son Güncelleme

Çin'de dört yıldır evli olan bir çift çocuk sahibi olmak istiyordu. Ancak uzun yıllar sonra tıbbı yardım almaya karar veren çift, uzman doktora giderek, çocuk sahibi olmak için uyguladıkları yöntemin yanlış olduğunu öğrenince şaşkınlığa uğradı.

Çocuğu olmayan çift yanlış yöntemle ilişkiye girdiğini 4 yıl sonra öğrendi

Euronews'in haberine göre genç çift tedavi olmak için kadın doğum uzmanı Liu Hongmei’ye müracaat etti. Doktor çiftin sağlık sorunu yaşamadığını, ancak dört yıldır evli olmasına rağmen 24 yaşındaki kadının kızlık zarının sağlam olduğunu fark edince, sorunun stresten veya sağlık sorunundan kaynaklanmadığını anladı.

Uzman doktor, cinsel birliktelik sırasında kadının aşırı acı hissettiği şikayeti üzerine, çiftin yanlış şekilde cinsel ilişkiye girdiğini tespit etti. Böylelikle, evli çiftin 4 yıl boyunca ters ilişki yaşadığı için çocuk sahibi olamadığı anlaşıldı.

Doktorun tavsiyeleri üzerine kadının çocuk beklediği bildirildi.

Çin'de cinsel eğitimsizlik sorunlara sebep oluyor

Doğum uzmanına göre her ne kadar bu tür olaylara sıklıkla rastlanmasa da Çin’de cinsel eğitimin yetersizliğinden dolayı çiftler arasında çok fazla cinsel sorunun olduğuna dikkat çekiliyor.

Özellikle Çinli kadınların kendi vücutlarını bilmediğini ileri süren doktor, bunun çiftler arasında anlaşmazlığa sebep olduğunun altını çiziyor.

Çinli gazeteci Christina Zhao, bu tür olayların önüne geçilmesi için, cinselliğin Çin'de tabu bir konu olmaktan çıkarılması ve okullarda eğitim verilmesi gerektiğini savunuyor.

CİNSEL EĞİTİM PROTESTOSU

Geçtiğimiz mayıs ayında Pekin’de üniversite öğrencileri, okullarda cinsellik hakkında eğitim verilmesi için yürüyüş düzenledi. Hükümetin bu yönde harekete geçmesini isteyen Çinlilerin en önemli argümanı ise, cinsellik hakkında bilgi sahibi olmayan gençlerin pornografik içeriklere yönelmesi. Uzmanlar, gençlerin bu kanallarla cinselliği öğrenmelerinin ileride yanlış alışkanlıklara sebep olabileceğine dikkat çekiyor.

Çin’in cinsel yolla bulaşan hastalıkların önleme ve araştırma merkezi, 2015 yılında yaklaşık 115 bin HİV vakası rapor etti, bunun en az yüzde 14.7'sinin ise 15-24 yaş grubu arasında olduğu tespit edildi.

Çin’deki bazı üniversitelerde cinsel yolla bulaşan hastalıkların teşhisi için test kitleri bulunuyor. Ayrıca öğrencileri cinsellik konusunda bilgilendirmek için diyalog ve bilinçlendirme kampanyaları düzenleniyor. Fakat bu yöntemlerin yetersiz kaldığını düşünen Zhao, gençlerin bu konuda daha erken yaşta bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

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