Çocuğu olmayan çiftlere 'Oklavalı cin çıkarma' seansı! Harekete geçildi

İstanbul Kartal’da çocuk sahibi olamayan çiftleri tedavi edeceğini söyleyerek, sözde muska yazan ve oklavayla dokunarak cin çıkardığını iddia edilen Salih Gedik hakkında bazı çiftler şikayetçi oldu. Şikayeti kabul eden savcılık Salih Gedik ve ona yardım eden 3 kişi hakkında yürütülen soruşturmada nitelikli dolandırıcılık davası açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Mart 2017 tarihinde gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

POLİS MEMURLARI EVLİ ÇİFT ROLÜ YAPTI

Polis ekiplerinin adresi takibe aldıkları, adrese çok sayıda kadın ve erkeğin birlikte girip çıktığının görüldüğünün belirtildiği iddianamede, iki polis memurunun evli çift rolü yaparak ikamete gittikleri kaydedildi.

300 LİRA KARŞILIĞINDA MUSKA YAZIYORMUŞ

İçeriye giren polis memurları M.B ve T.B.’nin beyanında, Türkan G’nin ‘Hoca’ diye tabir edilen şahsın kapısının önünde giriş çıkışları düzenlediğini, bekleme salonunda 60-70 kişinin olduğunu, Ahmet Cemal G’nin ise arayanlara randevu oluşturduğunu, İbrahim G ise hastaları bilgisayar kaydını yaptığı belirlendi. ‘Hoca’ diye tabir edilen Salih Gedik’in ‘çocuğumuz olmuyor’ şeklinde şikayetlerini söylemeleri üzerine M.B.’nin sırtına oklavayla dokunarak kendisinde sübyan ve tıbık cini olduğunu ve çocuklarının olamayacağını söylediğini, ayetler yazılı kağıtlar verip bunları suya atıp okumalarını, ilaveten 300 lira karşılığında muska yazması gerektiğini ve muayene için de 30 lira ödemesi gerektiğini söyledikleri kaydedildi.

Emrah S.’nin, şüpheli şahsın kendilerine çocuklarının olmamasının nedeninin eşinin karnındaki sübyan ve tıbık cini olduğunu söylediğini, eşiyle kendisinin sırtına oklavayla dokunduğunu, ayetler yazılı kağıtlar verip bunları suya koyup okumalarını beyan ettiği anlatıldı.