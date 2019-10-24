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Çocuğu ölümden çekip almıştı, kahraman esnaf konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 16:20 | Son Güncelleme

İzmir’in Buca ilçesinde, bir iş yerinde hızlıca çıkarak yola atlayan çocuğu ölümden çekip alan ve kahraman olan esnaf Erkan Kırceylan, "Çocuk öyle bir fırladı ki duracak gibi değildi.

İzmir’in Buca ilçesinde, bir iş yerinde hızlıca çıkarak yola atlayan çocuğu ölümden çekip alan ve kahraman olan esnaf Erkan Kırceylan, "Çocuk öyle bir fırladı ki duracak gibi değildi. Çocuğu kurtarmak için sağa sola hiç bakmadım, kamyonun geldiğini bile fark etmedim ve ani refleksle çekip aldım" dedi.
Buca ilçesinde, bir iş yerinde hızlıca çıkarak yola atlayan çocuğu kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtaran esnaf Erkan Kırceylan (47), günün kahramanı oldu. Güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayın görüntüleri ise sosyal medyada da yayıldı. Kırceylan’ın ani refleksle yaptığı bu davranış herkesin takdirini kazandı.

"Anne babalara tavsiyem çocukların ellerini bırakmasınlar"
Erkan Kırceylan, çocuğu kurtarmak için hiç sağa sola bakmadığını ifade ederek ani bir refleksle çocuğu çekip aldığını söyledi. Aynı olayı aynı cadde üzerinde kızıyla da yaşadığını anlatan esnaf Kırceylan, kızını da son anda kurtardığını söyledi.
Kırceylan, çocuğu kurtarma anını ise şöyle anlattı:
"Çocuk öyle bir fırladı ki duracak gibi değildi. Çocuğu kurtarmak için sağa sola hiç bakmadım, kamyonun geldiğini bile fark etmedim ve ani refleksle çekip aldım. Bu ikinci oldu. Üç ay önce kızımla da aynı şeyi yaşadım. Anne babalara tavsiyem çocukların ellerini bırakmasınlar" diye konuştu.

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