"Çocuğu sevgiden yoksun bırakmak ileriki yaşantısı için duygusal istismar içeriğinden biridir"

İSTANBUL, (DHA)- Dr. Engin Eker, bir çocuğu sevgiden yoksun bırakmanın veya sevilmediğini düşünmesine yol açmanın çocuğun ileriki yaşantısı için büyük önem arz eden duygusal istismar içeriklerinden biri olduğunu söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Engin Eker, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 71’inci yıldönümünde konuyla ilgili farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı.

"GÜNÜMÜZDE ŞİDDET ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Dr. Engin Eker, gelişen teknolojinin şiddetle olan bağı için “İnsanlar, teknolojik gelişimin de etkisiyle güvenli bağlanma yaşayamamakta ve bu durum da kişilerin mentalizasyon kapasitelerini düşürmekte. Yani artık kişiler diğerlerini iç dünyası, özlemleri, umut ve beklentileri olan varlıklar gibi değil sadece davranıştan ibaret olan varlıklar olarak deneyimlemekte. Bu durum da sadece kendi arzumuza odaklanmamız sonucunu doğurmaktadır. Sadece kendi arzumuz ve doyumumuz söz konusu olunca engellenme tahammül edilemez bir şey olarak yaşanmakta ve saldırgan davranışın ortaya çıkması kolaylaşmaktadır” diye konuştu.