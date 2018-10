ÇOCUĞU TERLİKLE DÖVEN BAKICIYA, 7 YIL HAPİS CEZASI

AMASYA'da 3 yaşındaki KB.B'ye bakıcılık yaparken şiddet uygulayan ancak çocuğun dedesi tarafından suçüstü görüntülenen Fadime Y. yargılandığı mahkemece 'eziyet' suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. K.B.B'nin Anne ve babasının bakıcıya karşı açtığı dava 6 ayda sonuçlandı. Karar sonrası Anne Alev B., Türk adaletine her zaman güveniyordum; bu kararla adalet yerini buldu dedi. Olay, Nisan ayında Merzifon ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan 5 yıllık evli Özgür B. (35) ile ilçe belediyesinde işçi olarak çalışan Alev B.'nin (33) çocukları K.B.B.'ye (3), geçen yıl Ekim ayından itibaren Fadime Y. (54) evde bakıcılık yapmaya başladı. Hafta sonu evinde temizlik yapan Alev B., çocuğunun mama sandalyesi altında bir tutam saç buldu. Çocuğunun saçının çekilip koparıldığından şüphelenen Alev B. ertesi gün bakıcıya saç tellerini sordu, ancak 2 çocuk annesi Fadime Y. kaçamak cevaplar verdi. Bunun üzerine Alev B., ertesi gün eve ses kayıt cihazı yerleştirdi. Kaydı dinlediğinde çocuğunun ağlama seslerini duyan anne şüphelerini babası Çelebi ve annesi Nurhayat Ekim'e anlattı. Alev B., sabah işe gittikten sonra anne ve babasına anahtarı vererek dış kapıdan evi dinlemelerini, çocuğun ağlaması halinde de içeri girmelerini söyledi. BÜYÜKBABA ÇOCUĞA ATILAN DAYAĞI KAMERAYLA KAYDETTİ Kapıda evi dinlemeye başlayan Çelebi Ekim, gelen seslerden bakıcının torununa şiddet uygulandığını anlayınca, cep telefonunun kamerasını açarak içeri girdi. Bakıcı Fadime Y.'yi torununu terlikle döverken yakalayan Çelebi Ekim, o anları kayda aldı, ardından da kızı ve damadına haber verdi. Aile kamera görüntüleriyle birlikte polise şikayette bulundu. Gözaltına alınan Fadime Y. Merzifon Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Amasya E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Fadime Y. nöbetçi mahkemedeki ilk ifadesinde, K.B.B.'nin 6 aydır bakıcılığını yapıyorum. Daha önce çocuğa yüksek sesle hitap etmiştim, ancak herhangi bir şekilde kendisini darp etmedim. Bugün ise terlik ile eline vuruyordum. Çocuğa öylesine vurmuştum. Annesi işe giderken çocuk arkasından ağladı. Ben de terlik ile eline vurdum. 'Böyle yapma, sen böyle yapınca ben de üzülüyorum' dedim. Sonra çocuğun dedesi geldi dedi. 'BASİT YARALAMA'DAN 'EZİYET' SUÇUNA ÇEVRİLDİ Fadime Y. hakkında Merzifon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Ancak ilk duruşmada savcının itirazı üzerine yargılama ?eziyet? suçundan devam etti. Geçen Temmuz ayında görülen duruşmada mahkeme, Fadime Y.'yi tutukluluk halinde geçirdiği süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olmasını dikkate alarak tahliye etti. DAVA 6 AYDA SONUÇLANDI Mahkeme dünkü karar duruşmasıyla sonuçlandı. Tutuksuz yargılanan Fadime Y.?ye ?eziyet? suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. Dava olaydan 6 ay sonra sonuçlanmış oldu. 'ADALETE HER ZAMAN GÜVENDİK' Alev B. Türk adaletine her zaman güvendiklerini belirterek bu karar ile adaletin yerini bulduğunu söyledi. Alev B, karadan memnun olduğunu belirterek O kadar kötü günler geçirmemize rağmen hakim yerinde karar verdi. Adalet yerini buldu. Bunu yaşamayan bilemez. Ben bir anneyim. Çok zor günler yaşadık. Sürekli kabuslar gördüm. Oğlum çok etkilendi. Biz ona 'cici anne' dedirttik evimize soktuk, güvendik böyle mi yapması gerekiyordu. Küçücük çocuğa yaptığı canilik resme psikopatlık. Oğlum geceleri 'Cici anne vurma, dövme' diye uyanıyordu. Bir kaç ay böyle geçti. O yüzden belki bu ceza ona fazla diye düşünebilir ancak bana göre oğluma yaptığı bu eziyetin karşılığında az bile diye konuştu. 'ADALET YERİNİ BULDU' Adalete sonsuz güvendiklerini belirten baba Özgür B. Bu kadına 7 yıl hapis cezası verildi. Adalet yerini bulsun istiyorduk şükürler olsun adalet yerini buldu. Eşim ben çocuğum hepimizin psikolojik bozulmuştu çok zor günler geçirdik. Evimizden bile soğuduk giremedik. Hala etkisini yaşıyoruz. Ben ilk şüphelendiğimizde önce toz konduramadım. Neden küçücük bir çocuğa bunu yapsın diye düşündüm. Videoyu izlediğimde şok oldum dünyam başıma yıkıldı. En önemli varlığımı evladımı emanet ettiğim bakıcısı bunu yaptı kimseye güvenimiz kalmadı. Eşimde bende yıkıldık perişan olduk dedi. Dede Çelebi Ekim ise Ekmek,su, aş bulmak gecikebilir, temele taş bulmak gecikebilir ancak adalet gecikmez tez verilmelidir. Hakim bey hiç bir indirim yapmadan bu kadına 7 yıl hapis cezası verdi. Bu karar içimizi bir nebze olsun soğutmuş oldu. Devletimizin kanunlarına adalete her zaman güveniyoruz. Bana kalsa 10 yılda verse benim gözümde bu ceza çok değil şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü --------------------- -Adliye dışından detay -K.B.B'den ve ailesinden detaylar -Dedenin çektiği ola anını gösteren kamera görüntüsü -Detaylar -Röportajlar (SÜRE4.18 Dk) (BOYUT 482.65 Mb) Haber-KameraYaprak KOÇER- Hüseyin KALAYMERZİFON (Amasya), (DHA)



