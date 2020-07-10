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Çocuğum hangi okula gidecek? Kayıt yerleri belli oldu!

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.07.2020 17:49 | Son Güncelleme

Velilerin en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi Çocuğum hangi okula gidecek? sorusu. Nihayet ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin okul kayıt yerleri belli oldu. Peki, e-okul kayıt sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar...

Çocuğum hangi okula gidecek? Kayıt yerleri belli oldu!

Çocuğum hangi okula gidecek? sorusu bir süredir velilerin gündemindeydi. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu açıklama yaptı. Açıklamaya göre veliler e-okul.meb.gov.tr internet sitesinden çocuklarının hangi okula kayıt yaptırabileceğini görebilecekler.

Çocuğumun kaydı hangi okula çıktığını nasıl öğrenebilirim?

Veliler, e-okul.meb.gov.tr internet sitesine girerek öğrenci ile alakalı istenen bilgileri girdiklerinde çocuklarının hangi okula kayıt yaptıracağını görebilecekler. Gençoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre velilerin 2020 - 2021 çocuğum hangi okula gidecek? sorusuna yanıt bulmaları için hiçbir belgeye ihtiyaçları bulunmuyor. Aynı şekilde velilerin okullara gitmelerine de gerek yok. Sistem üzerinden çocukların erken başlama ve kayıt erteleme ile ilgili detayları da öğrenilebiliyor. Dolayısıyla E-okul kayıt sorgulama işlemi nasıl yapılır? sorusuna cevap olarak öğrenciyle ilgili istenen bilgiler e-okul sistemine girildiğinde kayıtla ilgili tüm detaylara ulaşılabiliyor.

E-okula nasıl girilir?

E-okul VBS sistemine girebilmek için MEB tarafından hazırlanmış olan eokul.meb.gov.tr adresine gitmek gerekiyor. Burada sağ tarafta yer alan Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden istenen bilgiler dolduruluyor. Öğrenci ile ilgili T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve güvenlik kodu bilgilerine ihtiyaç duyuluyor. Bilgilerin doğru şekilde girilmesinin ardından ikinci aşamaya geçiliyor. İkinci aşamada ise öğrenci kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Nüfusa kayıtlı olduğu il ve ilçe, doğum tarihi, şube bilgisi ve fotoğraf isteniyor. Bilgilerin tamamının doğru şekilde girilmesinden sonra sistem açılıyor.

2020-2021 okul kayıtları ne zaman?

Okul kayıt bölgesi işlemlerinin ardından veliler okul kayıt tarihleri hakkında detaylı bilgi almak istiyor. Ancak okul kayıt tarihleri ile ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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