'Çocuğum için böbreğimi verdim' deyip, jiletle kendisine zarar verdi

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, oğlu A.K.Y.'ye (11) 4 yıl önce çapraz nakille aktarılan böbreğinin iş görmez hale gelmesi nedeniyle sinir krizi geçiren Salman Y. (30), "Ben çocuğum için böbreğimi verdim. Neden böyle oldu?" diyerek, jiletle kendisine zarar verdi.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 2014 yılında, çapraz nakil yöntemiyle böbrek nakli olan A.K.Y.'nin babası Salman Y., oğlunun hastalığının tekrarladığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Salman Y., Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok lobisinde "Ben çocuğum için böbreğimi verdim. Neden böyle oldu?" diyerek, gözyaşı döktü. Salman Y., daha sonra doktorlardan bilgi alamadığı gerekçesiyle jiletle kendisine zarar verdi. Salman Y., "Oğlumun böbreğinin enfeksiyon nedeniyle zarar gördüğünü söylüyorlar. Başhekim gelene kadar buradayım. Kalkmayacağım eğer gelmezse kendimi keseceğim" dedi. Durumun bildirilmesi üzerine B Blok'taki organ nakli merkezinin önüne gelen Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Salman Y.'yi sakinleştirip, odasına götürdü.
Çocuğuyla ilgili detaylı bilgileri başhekimden alan Salman Y., psikolojisinin çok bozulduğunu söyledi. A.K.Y.'nin tedavisinin sürdürüldüğünü, yeniden nakil olabilmesi için gerekli işlemlerin yapılacağını öğrenen Salman Y., sakinleştikten sonra özür diledi.
Başhekim Aydınlı, acılı babanın durumunun ağır travmaya neden olabilecek derecede olduğunu belirterek, "Bizim her zaman karşılaşabileceğimiz durumlar. İnşallah çocuğumuz kısa sürede sağlığına kavuşur, hepimiz mutlu oluruz" diye konuştu.
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