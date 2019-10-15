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"Çocuğumu okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:07 | Son Güncelleme

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine, Ağrı'dan gelen ve kızı 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan bir baba da katıldı -Baba Yasin Kaya: "Çocuğum HDP tarafından götürülmüş. Çocuğumu okula gönderdim, onlar kaçırdı. Benim evimi yıktılar"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, Ağrı'dan gelen bir baba da katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Ağrı'dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için Diyarbakır'a gelen baba Yasin Kaya da evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu.

Kaya, yaptığı açıklamada, kızı Çiğdem Kaya'nın lise 2. sınıfta okurken dağa kaçırıldığını söyledi.

Kaya, bu durum karşısında büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, "Okula gittim yoktu. Emniyete gidip bildirdim. Bana kızımın dağa kaçırıldığı belirtildi. Çocuğumu kaçıran kişi emniyet ekiplerince yakalandı, şu an cezaevinde. Çocuğum HDP tarafından götürülmüş. Bunu hep HDP yapıyor. Çocuğumu okula gönderdim, onlar kaçırdı. Benim evimi yıktılar." diye konuştu.

Çocuğuna kavuşmak istediğini aktaran Kaya, "Kızım masumdu. Nasıl kaçırdınız vicdansızlar? Kızım beni duyuyorsan kaç gel. Ailene gel. PKK'dan kaç devlete sığın. Kapım sana açık." ifadelerini kullandı.

Açıklama yaptığı sırada baygınlık geçiren Kaya'ya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

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Anahtar Kelimeler:
anneler Diyarbakır HDP PKK

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