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Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 13:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yunus Emre Kaya'nın (3),  boğazına takılan madeni para, hastanede yapılan müdahale ile çıkarıldı.  Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi.

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yunus Emre Kaya'nın (3),
boğazına takılan madeni para, hastanede yapılan müdahale ile çıkarıldı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Derya ve Murat Kaya çiftinin çocukları Yunus Emre Kaya, oturma odasında bulduğu madeni 1 lirayı ağzına attı. Madeni para, küçük çocuğun boğazına takıldı. Çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Madeni para, burada yapılan operasyon ile çıkartılırken, Yunus Emre Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldıÇocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldıÇocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldıÇocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

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