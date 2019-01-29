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Çocuğun cıvata somununa sıkışan parmağını itfaiye çıkarttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 17:55 | Son Güncelleme

Adıyaman’da parmağı cıvata somununa sıkışan çocuğun parmağındaki somunu itfaiye ekipleri iplikle çıkarttı.Adıyaman’da 10 yaşındaki Salih Arda Diş isimli çocuk bahçede oynarken bulduğu cıvata somununa parmağını soktu.

Adıyaman’da parmağı cıvata somununa sıkışan çocuğun parmağındaki somunu itfaiye ekipleri iplikle çıkarttı.
Adıyaman’da 10 yaşındaki Salih Arda Diş isimli çocuk bahçede oynarken bulduğu cıvata somununa parmağını soktu. Yüzük parmağı somuna sıkışan Salih Arda Diş, parmağını somundan çıkartamadı. Salih Arda Diş ailesine bilgi verdi. Aile fertleri de cıvata somununu çıkartamayınca Adıyaman Eğitim Hastanesi acil servisine götürdü. Doktorlar cerrahi bir müdahaleye gerek kalmadan itfaiye ekiplerinin ip ile cıvata somununu çıkartacağını söylemesi üzerine ağabeyi Alper Diş tarafından Salih Arda Diş, İtfaiye Müdürlüğüne getirildi. İtfaiye görevlisi ipi parmağa sararak cıvata somununu ilerletti. Bir süre uğraş veren itfaiye görevlisi somun parmağa zarar vermeden parmaktan çıkarttı.

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