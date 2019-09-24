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"Çocuğun eğitiminde ezbere politikalar geliştiremeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:35 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Çocuklarımızın yaşamına dair her şey ölçüm gerektirirken, çocuğun eğitiminde ezbere politikalar geliştiremeyiz" - "Öğrenci Başarı İzleme Araştırması'nda pek çok veriye ulaştık. Bu sonuçlar yapacaklarımıza önemli bir ışık tutuyor. Bir sonraki aşama buna göre çözümler üretmek"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çocuklarımızın yaşamına dair her şey ölçüm gerektirirken, çocuğun eğitiminde ezbere politikalar geliştiremeyiz." ifadesini kullandı.

Selçuk, Instagram hesabından 2023 Eğitim Vizyonu'nda yer alan hedefler kapsamında yapılan "Öğrenci Başarı İzleme Araştırması"na ilişkin paylaşımda bulundu.

Çocukların eğitiminde ezbere politikalar geliştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Doktorumuz çocuklarımıza gerekli durumlarda tahlil ve görüntüleme yapmadan, teşhis koymadan reçete yazmıyor, müdahalede bulunmuyor. Peki ya bizler... Beden ölçülerini, ayak numaralarını almadan kıyafet, ayakkabı almıyoruz. Yiyeceklerini bile yaşına, kilosuna göre ölçülü veriyoruz. Çocuklarımızın yaşamına dair her şey bu kadar ölçüm gerektirirken, çocuğun eğitiminde ezbere politikalar geliştiremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, bir yıldır okullarda geniş çaplı izleme ve değerlendirme çalışmaları yürüttüklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın mevcut durumunu yani eğitimdeki MR'ını çekebilmek ve uluslararası standartlarda izleyip değerlendirebilmek için yaptığımız ve sonuçlarını paylaştığımız Öğrenci Başarı İzleme Araştırması, yaptığımız onlarca araştırmadan sadece biri. 'Hedefi olan çocuklar daha başarılı, ailenin eğitime ilgi gösterme oranı başarıyı olumlu yönde etkiliyor, çocuklarımız okuduğunu anlamakta ve matematikte zorlanabiliyor, öğretmenin ve okul yöneticisinin tecrübesi çocuğun başarısını etkiliyor' gibi pek çok veriye ulaştık. Bu sonuçlar yapacaklarımıza önemli bir ışık tutuyor. Bir sonraki aşama buna göre çözümler üretmek."

- "Sorunlar durum tespiti ve çözüme yol bulmak içindir"

Çözüm yolunun bulunmasında durum tespitinin önemine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Destekleme-yetiştirme kurslarında yaptığımız düzenlemeler, kurduğumuz dijital altyapı, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriğinin öğrenci odaklı yenilenmesi, erişiminin kolaylaştırılması, fırsat eşitliği için geliştirdiğimiz, ülkenin her yerinden ulaşılabilecek destekleme yazılımları bu sonuçlar için birer çözüm olacak. Her alanda olduğu gibi, eğitimde de sorunlar durum tespiti ve çözüme yol bulmak içindir, varlığına odaklanıp şikayet etmek için değil. Durumu biz analiz ediyoruz ama sonuçları sizinle paylaşıyoruz, çözümü de birlikte bulacak ve iyileşmeyi de hep beraber göreceğiz."

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