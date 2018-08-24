Çocuğun eli kıyma makinesine sıkıştı

Kahramanmaraş'ta eli kıyma makinesine sıkışan 4 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin yoğun bakım ünitesindeki çalışmasının ardından ameliyata alındı.
Merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde Ahmet Behçet (4), evde prize bağlı kıyma makinesine sağ elini kaptırdı.
Durumu fark eden annesinin çabasına rağmen eli makineden kurtarılamayan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Doktorların çabası çocuğun kolunu makineden çıkarmaya yetmeyince Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibinden yardım istendi.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Ahmet'in sağ eli, kıyma makinesi kesilerek çıkarıldı.
Çocuk daha sonra ameliyata alındı.
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