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Çocuğun elindeki telefonu böyle çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.  Olay, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi.

Çocuğun elindeki telefonu böyle çaldı

Emin YEŞİL/STANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, zemim kattaki evin penceresinde oturan küçük çocuğu bir süre izledi. Annesine ait telefonla oyun oynayan çocuğun yanına yaklaşan şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı. Olayın ardından küçük çocuğun babası, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

ÇCOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALIP KAÇTI
Görüntülerde, pencerede oturan çocuğu gören hırsız, evin önünden geçerek içeride kimsenin olup olmadığına bakıyor. Daha sonra geri dönen şüphelinin çocuğun yanına yaklaştığı görülüyor. Küçük çocuğun elindeki telefonu çalan hırsız, koşarak olay yerinden kaçıyor.

(FOTOĞRAFLI)

Çocuğun elindeki telefonu böyle çaldıÇocuğun elindeki telefonu böyle çaldıÇocuğun elindeki telefonu böyle çaldıÇocuğun elindeki telefonu böyle çaldı

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