Çocuğun hortumla üzerine su tutulup, dövülmesine tepki

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, fıstık çaldığı öne sürülen küçük çocuk, tarla sahibi tarafından hortumla üzerine su tutulduktan sonra dövüldü. Cep telefonu kamerasıyla çocuk dövülürken kaydedilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca tepkilere neden oldu. Merkez Karaköprü ilçesine bağlı İnanlı Mahallesi'nde, iddiaya göre, 15 yaşlarındaki erkek çocuğu, tarladan fıstık çaldı. Tarla sahibi, arazide yakaladığı çocuğu hortumdan tuttuğu suyla ıslatıp, tokat atarak, dövdü. Çocuğun dövülme anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntülerde, çocuğun, soğuk suyun etkisiyle titrediği ve kendisine yöneltilen sorulara cevap verdiği anlar yer alıyor. Öte yandan sosyal medya yayılan görüntüyü izleyenler, çocuğu döven ve videoyu çeken kişilere tepki gösterdi. Jandarma, tepkilere yol açan görüntülerdeki kişilerin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.
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