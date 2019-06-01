HABER

Çocuğun kontağını çevirdiği otomobil tezgahlara çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 16:37 | Son Güncelleme

Çocuğun kontağını çevirdiği otomobil tezgahlara çarptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çocuğun kontağını çevirdiği park halinde bulunan otomobil bakkalın önündeki tezgahlara çarptı.

Ailesiyle ilçe merkezinde alışverişe çıkan Ali Uzun, 06 KMA 51 plakalı otomobilini Dulkadiroğlu Caddesi'nde park ederek iş yerine gitti.

Araçta annesiyle ön koltukta oturan küçük çocuk kontağı çevirdi.

Viteste bırakılan araç, hareket ederek yol kenarındaki Şakir Doğan'a ait bakkalın önünde bulunan ceviz, bayram şekerleri ve kolonyaların olduğu tezgaha çarptı.

Otomobil, manav dükkanına gireceği sırada çocuğun kontağı bırakmasıyla durdu.

Kaza, kısa süreli paniğe neden oldu.

İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Hollanda’da otobüs duraklarına “Hadis -i Şerif” asıldıHollanda’da otobüs duraklarına “Hadis -i Şerif” asıldı
İstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasındaİstanbul-Bursa- İzmir yolunda trafik durma noktasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakkal Çocuk Elbistan trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

İlk kez konuştu! Çocuk tacizi ve pedofili...

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

Türkiye'den İsrail'e tepki!

Halı saha yüzünden tartışmışlardı... O savcının görev yeri değişti

O savcının görev yeri değişti!

Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.