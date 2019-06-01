Çocuğun kontağını çevirdiği otomobil tezgahlara çarptı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çocuğun kontağını çevirdiği park halinde bulunan otomobil bakkalın önündeki tezgahlara çarptı.

Ailesiyle ilçe merkezinde alışverişe çıkan Ali Uzun, 06 KMA 51 plakalı otomobilini Dulkadiroğlu Caddesi'nde park ederek iş yerine gitti.

Araçta annesiyle ön koltukta oturan küçük çocuk kontağı çevirdi.

Viteste bırakılan araç, hareket ederek yol kenarındaki Şakir Doğan'a ait bakkalın önünde bulunan ceviz, bayram şekerleri ve kolonyaların olduğu tezgaha çarptı.

Otomobil, manav dükkanına gireceği sırada çocuğun kontağı bırakmasıyla durdu.

Kaza, kısa süreli paniğe neden oldu.

