HABER

Çocuğun "köpeksavar" kıyafetle okula gittiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 18:43 | Son Güncelleme

Osmaniye'de, Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, bir babanın, sokak köpeklerinin saldırılarından korunması için kızını, "köpeksavar" adını verdiği özel kıyafet giydirerek okula gönderdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi

OSMANİYE (AA) - Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, ilçede bir babanın, sokak köpeklerinin saldırılarından korunması için kızını, "köpeksavar" adını verdiği özel kıyafet giydirerek okula gönderdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tapsız, bazı medya organlarında yer alan haberlere ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Topraktepe köyünde oturan Halil Çalış'ın, okula gönderdiği çocuğuna, "başı boş köpeklerin saldırılarından koruması amacıyla özel bir kıyafet giydirdiği" iddiasıyla yapılan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

İddiaların tamamen kurmaca ve uydurma olduğunu dile getiren Tapsız, şunları kaydetti:

"Söz konusu vatandaşımızla ilgili çıkan haber doğru değildir. Tamamen uydurma bir haberdir. Köyümüzde, taşımalı eğitime ihtiyaç duyan iki öğrencimiz vardı. Bu vatandaşımız, adresini ilçe merkezinde göstererek kızını ilçede bulunan İbrahim Taşkın Ortaokuluna yazdırmış. Diğer öğrencimiz ise pansiyonda yatılı olarak kalmaktadır. Bu nedenle o köyümüzde taşımalı eğitim yok. Söz konusu vatandaşımızın kızı ise ilçe merkezindeki okula özel servis aracıyla gitmektedir. İsmi geçen vatandaşımız, eviyle çocuğunun servise bindiği yer arasındaki yolun yaptırılması için böyle bir yola başvurmuştur. Kızımıza köpeklerin saldırması gibi bir konu söz konusu değildir. Konuyla ilgili gerekli çalışmaları başlatacağız."

Esenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılarEsenyurt'ta hareketli anlar! Böyle gözaltına alındılar
İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı!İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli üretim pikapın deneme sürüşünü yaptıCumhurbaşkanı Erdoğan yerli üretim pikapın deneme sürüşünü yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Son yolculuğuna yarın uğurlanacak!

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Linç edilen ünlü YouTuber kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert açıklamalar

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

Erdoğan ABD ziyareti öncesi Patriot ve F-35 açıklaması

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

Kına gecesinde dehşet! Damadı öldürüp annesini yaraladılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli pikap aracını kullandı

İlk kez Cumhurbaşkanı Erdoğan kullandı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK’ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

PKK'ya ait 3 ayrı sığınak ele geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

Başsavcılık'tan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

İstanbul'daki katliamda dehşete düşüren ifadeler

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Afyonkarahisar'da katliam gibi kaza!

Eşini baltayla öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

Eşini öldürdü, atla kaçmaya çalışırken yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.