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  4. Çocuğun korku dolu anları! Köpekten kaçarken kolunu kırdı

Çocuğun korku dolu anları! Köpekten kaçarken kolunu kırdı

08.09.2021 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer’de sabah namazı kılmak için camiye giden çocuklar, sokak köpeği tarafından kovalanınca büyük korku yaşadı. Kaçmaya çalışan çocuklardan biri yere düştü. Kolu kırılan çocuğun yaşadığı korku anları kameraya yansıdı.

Olay, 1 Eylül günü saat 05.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arda suna (14) yakın arkadaşı ile birlikte sabah namazına gitmek için evden çıktı. İ

KOŞARKEN AYAĞI TAKILDI, YUVARLANDI

ki arkadaş, sokakta yürüdükleri sırada kendilerine doğru gelen sokak köpeğini görünce panik yaşadı. O sırada korkuyla koşmaya başlayan çocuklardan Arda Suna ayağı takılıp yuvarlandı. Daha sonra kalkıp eve yürüyen 14 yaşındaki Suna, annesi tarafından hastaneye götürüldü.

KOLUNUN KIRILDIĞI ANLAŞILDI

Yapılan müdahaleler sayesinde çocuğun kolunun kırık olduğu tespit edildi. Kolu doktorlar tarafından alçıya alındı. Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul
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