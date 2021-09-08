Çocuğun korku dolu anları! Köpekten kaçarken kolunu kırdı

Olay, 1 Eylül günü saat 05.30 sıralarında Maden Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arda suna (14) yakın arkadaşı ile birlikte sabah namazına gitmek için evden çıktı. İ

KOŞARKEN AYAĞI TAKILDI, YUVARLANDI

ki arkadaş, sokakta yürüdükleri sırada kendilerine doğru gelen sokak köpeğini görünce panik yaşadı. O sırada korkuyla koşmaya başlayan çocuklardan Arda Suna ayağı takılıp yuvarlandı. Daha sonra kalkıp eve yürüyen 14 yaşındaki Suna, annesi tarafından hastaneye götürüldü.

KOLUNUN KIRILDIĞI ANLAŞILDI

Yapılan müdahaleler sayesinde çocuğun kolunun kırık olduğu tespit edildi. Kolu doktorlar tarafından alçıya alındı. Öte yandan yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA

