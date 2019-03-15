HABER

Çocuğun kullandığı aracın sahibine 2 bin TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 18:30 | Son Güncelleme

EMNİYET Genel Müdürlüğü, Kayseri'de 10 yaşındaki Efe D.'nin kullandığı hafif ticari aracın sahibine adli işlem yapıldığını ve 2 bin 18 TL trafik cezası uygulandığını açıkladı.

Çocuğun kullandığı aracın sahibine 2 bin TL ceza

ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü, Kayseri'de 10 yaşındaki Efe D.'nin kullandığı hafif ticari aracın sahibine adli işlem yapıldığını ve 2 bin 18 TL trafik cezası uygulandığını açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Efe D.'nin 38 ABL 566 plakalı hafif ticari aracı kullanırken çekilen görüntülerin bazı medya yayın organları ve sosyal medyada yer almasının ardından inceleme başlatıldığı bildirildi. Efe D.'nin görüntülerini çeken kişinin babası H.D. olduğu belirtilen açıklamada, araç sahibi olan H.D.'nin babası Ü.D.'ye trafik kanununu ihlalden dolayı 2 bin 18 TL trafik idari para cezası uygulandığı ve jandarmaya teslim edildiği açıklandı.
Görüntüde yanından geçerken görülen aracın emniyet aracı olmadığı, başka bir resmi kuruma ait logolu bir araç olduğu beirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bu gibi şahıslara yönelik mücadelemizi ve trafik denetimlerimizi; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğimizin bilinmesini istiyoruz."

FOTOĞRAFLI

PARTNER18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil18 metre uzunluğunda! İnanılır gibi değil
Denizli'de kaçak tarihi eser kazısına 17 gözaltıDenizli'de kaçak tarihi eser kazısına 17 gözaltı
Cezaevinden izinli çıkıp, hakimin cüzdanını çalan kişi tutuklandıCezaevinden izinli çıkıp, hakimin cüzdanını çalan kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Sen misin o hareketi yapan! Flaş karar

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'da iki aile biribirine girdi! 3 ölü, 4 yaralı

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Son dakika! Yeni Zelanda'daki katliama Türkiye'den tepkiler

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! 125 bin başvuru oldu

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oyuncak silahlı soyguncu tutuklandı

Oyuncak silahla PTT'yi soydu!

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Uyurken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Akılalmaz olay! 10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

10 yaşlarındaki çocuğuna araç kullandırdı, 'polisi boş ver' dedi

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Mersin'de tahralı dehşet! Her detayı kan dondurdu

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

Çöpün önündeki tabutu gören dondu kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.