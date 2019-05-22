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Çocuğun kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, çocuk sürücünün kullandığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz çocuğun kullandığı ileri sürülen 42 DVA 47 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı Karayolu Madenboyu mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılardan ismine ulaşılamayan kadının kalbinin durması üzerine ilk yardım bilgisi olan bir kişi kalp masajı yaptı, daha sonra sağlık ekipleri tarafından hayata döndürülmeye çalışılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, çocuk sürücünün kullandığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ehliyetsiz çocuğun kullandığı ileri sürülen 42 DVA 47 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı Karayolu Madenboyu mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılardan ismine ulaşılamayan kadının kalbinin durması üzerine ilk yardım bilgisi olan bir kişi kalp masajı yaptı, daha sonra sağlık ekipleri tarafından hayata döndürülmeye çalışılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan araç sürücüsü çocuk, yaşamını yitiren annesinin arkasından ‘anne’ diye feryat etti.
Kazada ağır yaralanan çocuk ve ön koltukta oturan babası sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Çocuğun kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Çocuğun kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Çocuğun kullandığı otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

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