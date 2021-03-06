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  4. Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarılabildi

Çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye ekiplerince çıkarılabildi

06.03.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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Erzincan’da oyun oynayan bir çocuğun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerince hastanede çıkarılabildi.Olay, Erzincan merkezde yaşandı.

Erzincan’da oyun oynayan bir çocuğun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye ekiplerince hastanede çıkarılabildi.
Olay, Erzincan merkezde yaşandı. Alınan bilgiye göre, evde oyun oynayan 8 yaşındaki çocuk, parmağına yüzük şeklindeki metal parçayı geçirdi geri çıkaramadı. Çocuğun parmağındaki metal parça çıkmayınca ailesi hastaneye kaldırdı. Hastanede de yapılan müdahalelere rağmen metal parça çıkarılamayınca durum itfaiyeye haber verildi.
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrasında çocuğun parmağındaki metali keserek çıkarmayı başardılar.
Yaptığına çok pişman olan çocuk, bir daha parmağına tehlikeli olabilecek yüzük tarzı cisimleri takmayacağını söyledi.

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