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  4. Çocuğun tehlikeli kanal eğlencesini hem kaydetti, hem de ‘maşallah’ diyerek destekledi

Çocuğun tehlikeli kanal eğlencesini hem kaydetti, hem de ‘maşallah’ diyerek destekledi

14.03.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Tehlikenin farkında olmadan akıntının bulunduğu su kanalına köprüden atlayış yapan küçük çocuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tehlikenin farkında olmadan akıntının bulunduğu su kanalına köprüden atlayış yapan küçük çocuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişi ise çocuğun tehlikeli atlayışına engel olmak yerine, ‘maşallah’ diyerek destekledi.
Sosyal medyada paylaşılıp tepkilere neden olan görüntü, Antalya’nın Kepez ilçesinde çekildi. Kütükçü Mahallesi’nde su kanalındaki köprüye gelen ve yaşları 7 ila 10 arasında değişen 4 çocuktan birisi, kanala atlamak için hazırlık yaptı. Bu sırada diğer çocuklar arkadaşlarının atlaması için tezahüratta bulundu. Köprünün korkuluklarını aşan çocuk, kendisini çeken yetişkin kişiye, “Abi videoyu izleteceksin tamam mı” dedikten sonra 10’a kadar sayıp akıntının olduğu su kanalına atladı.
Görüntüler, çocuğun suya düşmesinin ardından sona ererken, uyarması gereken yerde ‘maşallah’ diyerek atlayış yapan çocuğu destekleyen kişi, izleyenlerin tepkisini çekti.

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