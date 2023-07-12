Çocuğun üzerinden aracıyla geçti! İstanbul'daki kahreden kaza kamerada, görenler inanamadı

Arnavutköy'de korkunç bir kaza meydana geldi. 8 Temmuz Cumartesi günü Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde gerçekleşen kazada; cadde üzerinden dönüş yapan bir sürücü, sokakta bulunan 5 yaşındaki İ.D.’yi fark etmeyerek üzerinden geçti.
Kazada ağır yaralanan çocuk, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi devam ederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerde sokağa dönen aracın yolun ortasındaki çocuğun üzerinden geçtiği görüldü.
(İHA)