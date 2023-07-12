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  4. Çocuğun üzerinden aracıyla geçti! İstanbul'daki kahreden kaza kamerada, görenler inanamadı

Çocuğun üzerinden aracıyla geçti! İstanbul'daki kahreden kaza kamerada, görenler inanamadı

12.07.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de yaşanan bir kaza herkesi kahretti. Sokak ortasında oturur vaziyette duran 5 yaşındaki küçük çocuk, sokağa manevra yapan aracın altında kaldı. Sürücü küçük çocuğu görmeyip üzerinden geçerken, korkunç anlar kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de korkunç bir kaza meydana geldi. 8 Temmuz Cumartesi günü Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi’nde gerçekleşen kazada; cadde üzerinden dönüş yapan bir sürücü, sokakta bulunan 5 yaşındaki İ.D.’yi fark etmeyerek üzerinden geçti.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kazada ağır yaralanan çocuk, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi devam ederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Görüntülerde sokağa dönen aracın yolun ortasındaki çocuğun üzerinden geçtiği görüldü.

(İHA)

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