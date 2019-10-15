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Çocuğun yaralandığı kaza sonrası kavga

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde Rüstem M.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Rüstem M. (45) oğluna çarpıp yaralanmasına neden olan otomobilin sürücüsü Bahattin T.'yi (57) kaza yerinde darbetti. Bahattin T.'nin oğlu Osman T. (32) ile Rüstem M. arasında çıkan kavga ise polisin müdahalesiyle sonlandı.

​Kaza, İnegöl- Alanyurt karayolunda meydana geldi. Yenişehir yönünden İnegöl istikametine giden Bahaddin T. yönetimindeki 16 KOM 96 plakalı otomobil, aniden yola çıktığı öne sürülen ortaokul öğrencisi Muhammet M.'ye (10) çarptı. Kazada, Muhammet M. yaralandı. Oğlunun yaralandığını öğrenip gelen Rüstem M. de otomobil sürücüsü Bahaddin T.'yi darbetti. Bir süre sonra kaza yerine gelen sürücünün oğlu Osman T. (32) de olaya karıştı. Rüstem M. ile Osman T. arasında tekme tokat kavga çıktı. Kavga, çağırılan polis ekibinin müdahalesiyle son buldu. Kavga anı bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

​Muhammet M. ile darp sonucu yaralanan Bahaddin T., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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