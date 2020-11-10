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Çocuğun yüzüne tükürüp markette kendini izlemiş!

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 17:49 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da okula giden çocuğun yolunu kesip yüzüne tüküren genç kız, görüntüsünü bir marketin güvenlik kamerasından izlemiş. Cips almak için girdiği markette, işletmecinin kendi görüntüsünü izlediğini fark eden genç kız, hiçbir şey söylemeden marketten ayrıldı.

Çocuğun yüzüne tükürüp markette kendini izlemiş!

Diyarbakır'da okuldan çıkıp evine giden 5'inci sınıfı öğrencisi N.Ş.'nin yolunu keserek yüzüne tüküren ve görüntüsü bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan genç kızın, daha sonra geri dönerek kendi görüntüsünü izlediği ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kızın markete cips almak için geldiği ve içeri girdikten sonra market sahibinin kendisiyle ilgili görüntüyü izlediğini fark ederek kendisinin de görüntüyü izlediği görülüyor.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Diclekent Bulvarı'ndaki bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda maskesiz yürüyen genç kız, okuldan çıkıp evine yürüyen 5'inci sınıf öğrencisi N.Ş.'yi durdurarak yüzüne tükürdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay, marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Olayın duyulmasının ardından N.Ş.'nin ailesi, tanımadıkları genç kızın koronavirüs olma ihtimaline karşı suç duyurusunda bulundu. N.Ş., yaşadığı olayı anlatarak, "Ben o gün okuldan geliyordum. Önüme bir kız çıktı. Ben onun önünden çekilmeye çalışırken, izin vermedi ve suratıma tükürdü. Şaşırdım, korktum ve onun yanından uzaklaştım. Onu tanımıyorum, daha önce hiç görmedim. Ben çıkmaya çalışıyordum ama o gelip önümü kesti. Yüzüme tükürdü ve gitti. Benimle hiç konuşmadı. Üzüldüm" dedi.

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CİPS ALMAK İÇİN GELDİĞİ MARKETTE KENDİSİNİ İZLEDİ

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5'inci sınıfı öğrencisi N.Ş.'nin yolunu keserek yüzüne tüküren genç kızın, daha sonra geri gelip kendini izlediği görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, genç kız, öğrencinin yüzüne tükürdükten sonra önce bir işyerine giriyor. Ardından geri gelip marketin önünden cips alıyor. Cipsin parasını ödemek için içeri giren genç kız, market sahibinin kendisiyle ilgili görüntüsünü izlediğini fark ederek bir an şaşkınlık geçirdikten sonra görüntüleri izleyip hiçbir şey söylemeden marketten ayrılıyor.

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DHA

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